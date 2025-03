La storia dei popcorn: uno snack iconico, non solo al cinema

Perfetti da sgranocchiare davanti alla Tv, i popcorn sono il tipico snack a stelle e strisce, ma sono anche il simbolo dell’industria cinematografica. Secondo l'Oxford English Dictionary, la parola "popcorn" risale al 1838 proprio per definire questo tipo di mais da scoppio. Tuttavia, è solo dal 1847 che il termine popcorn viene associato allo snack che conosciamo oggi.

La nascita dei popcorn

I popcorn nascono dai chicchi di mais della varietà "everta" che, una volta scaldati, esplodono per l’espansione dell’umidità interna. Numerosi reperti storici testimoniano che l’uso del mais scoppiato è decisamente più antico. Nel 2012, gli archeologi dello Smithsonian hanno portato alla luce prove fossili dell’esistenza del popcorn sulla costa orientale del Perù, trovando pannocchie di mais vecchie di 4.700 anni, piene di chicchi soffiati sul fuoco.

L’uso dei popcorn da parte delle popolazioni native

Intorno al 1612, i primi esploratori francesi nella regione dei Grandi Laghi notarono che la popolazione nativa di quei luoghi preparava popcorn con sabbia riscaldata in un recipiente di coccio, utilizzandoli anche per preparare una zuppa.

La nascita della macchina per popcorn

La prima macchina trasportabile per fare i popcorn risale alla fine dell’Ottocento. Si trattava di una macchina a vapore montata su un carro trainato da cavalli, ideale per essere trasportata dove serviva, assecondando il mercato e il pubblico delle fiere e dei circhi.

L’arrivo dei popcorn nei cinema

Il popcorn arriva nei cinema durante la Grande Depressione degli anni Trenta, quando venne utilizzato come tentativo di marketing per risollevare gli affari dell’industria cinematografica. Strano a dirsi, però, i popcorn fecero fatica a diffondersi nei cinema: le prime sale volevano mantenere un'atmosfera raffinata e prestigiosa, rivolgendosi a un pubblico ricco e colto, abituato a leggere gli intertitoli dei film muti.

Così, proprio come nei teatri, anche nei cinema la vendita dei popcorn era inizialmente vietata. Fu la diffusione del cinema sonoro nel 1927 ad aprire i cinema a un pubblico più vasto, permettendo così al popcorn di diventare un elemento centrale nelle sale cinematografiche.

Il boom dei popcorn negli anni '80

Negli anni ‘80, l'industria dei popcorn ha vissuto un altro boom di crescita grazie ai popcorn al microonde. Il primo popcorn al microonde fu lanciato sul mercato nel 1981. Contro ogni aspettativa, i popcorn sono molto salutari, perfetti per una merenda ricca di benessere, grazie alle fibre, alle vitamine, ai minerali e alle sostanze antiossidanti che contengono.

Il giorno del popcorn

I popcorn sono così popolari che hanno un giorno dedicato: il 19 gennaio. Inoltre, non solo in Ohio, ma a Marion, esiste un museo completamente dedicato ai popcorn, dove sono custodite le più antiche macchine per la preparazione del mais scoppiettante, alcune delle quali pare abbiano oltre 100 anni.

Il Popcorn Festival

Nella stessa cittadina, ogni anno si tiene il Popcorn Festival, considerato tra gli eventi più importanti in America del Nord. Quest’anno, l’evento si terrà dal 4 al 6 settembre.

I popcorn al cioccolaoto

Varianti di popcorn

Il popcorn viene generalmente cosparso di sale oppure zucchero, ma negli ultimi anni sono nate numerose varianti: al caramello, al miele, al cioccolato, al burro fuso e molti altri gusti insoliti.