L'industria olearia non lascia neanche le briciole all'olio artigianale Il mercato dell'olio evo è ancora dominato dalle multinazionali, lasciando poco spazio agli artigiani. La produzione di un olio di qualità ha costi elevati, ma il consumatore non sempre distingue il vero evo da quello industriale di scarsa qualità. L'industria sfrutta il marketing e il potere economico per prevalere. Serve educazione alimentare e una scelta consapevole per sostenere gli oliandoli