Sammontana compra La Rocca Creative Cakes e si espande in Nord America

Sammontana mette piede in Canada e punta dritta al mercato nordamericano. Il gruppo toscano ha infatti acquisito La Rocca Creative Cakes, tra i principali produttori di dessert premium in Canada, con un'operazione che passa attraverso la neocostituita Sammontana North America e che rientra nel percorso di espansione internazionale annunciato a inizio anno. Con questa mossa, l'azienda - nata dall'unione tra Sammontana e Forno d'Asolo con il supporto di Investindustrial - rafforza la propria presenza all'estero e in particolare in un'area strategica come quella del frozen pastry e del dessert.

Con La Rocca Creative Cakes, Sammontana rafforza la presenza nel mercato nordamericano del dessert

L'obiettivo è chiaro: crescere fuori dai confini italiani attraverso acquisizioni mirate. Lo ha spiegato senza troppi giri di parole Alessandro Angelon, amministratore delegato di Sammontana Italia: «A inizio anno ci siamo posti degli obiettivi di crescita e internazionalizzazione molto sfidanti e l'acquisizione di La Rocca Creative Cakes concorrerà a sostenere le nostre ambizioni». La strategia, dunque, guarda lontano e punta anche a rafforzare il presidio nordamericano già avviato con il brand Bindi, storico nome della pasticceria italiana presente nel food service oltreoceano.

Che cosa sapere su La Rocca Creative Cakes

Fondata a Toronto dalla famiglia Givens, La Rocca Creative Cakes oggi produce oltre 120mila torte a settimana e ha chiuso il 2024 con un fatturato superiore ai 70 milioni di dollari canadesi, pari a più di 45 milioni di euro. L'azienda opera soprattutto nel canale retail in-store bakery, un segmento che Sammontana considera chiave per l'espansione futura e che si affianca ai canali già presidiati dal gruppo. L'ad Angelon ha sottolineato anche un altro elemento che ha giocato un ruolo nella scelta del partner: «Il brand presenta importanti affinità anche dal punto di vista valoriale e del fare impresa, elementi per il nostro gruppo imprescindibili nel valutare la scelta di nuovi partner». Tra le clausole dell'accordo, inoltre, è previsto che per tre anni siano escluse ulteriori acquisizioni di aziende italiane, in ottemperanza alle disposizioni dell'Antitrust.

La crescita di Sammontana passa attraverso La Rocca Creative Cakes

Insomma, l'operazione è sostanzialmente un altro tassello del percorso di crescita internazionale di Sammontana, che negli ultimi anni ha consolidato la propria leadership in Italia e ha iniziato a muoversi con decisione sui mercati esteri. Attualmente, ricordiamo, il gruppo conta sei stabilimenti in Italia e due all'estero, oltre 2mila dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato pro forma di oltre 900 milioni di euro. L'integrazione tra La Rocca e il marchio Bindi - già ben posizionato nel continente - permetterà così di ampliare l'offerta nei vari segmenti della pasticceria, coprendo in modo più capillare le esigenze del mercato nordamericano e preparandosi a un'ulteriore fase di espansione. La guida di La Rocca resterà nelle mani di Michael Givens, attuale presidente e ceo, che continuerà a dirigere l'azienda anche dopo il passaggio di proprietà con l'obiettivo (nel medio periodo) di raddoppiare il fatturato entro il 2028.