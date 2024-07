Nasce un nuovo colosso italiano del food: unione tra Sammontana e FdA Group

Sammontana, storica azienda italiana specializzata nel gelato, e FdA Group, leader nella produzione di prodotti da forno surgelati, hanno annunciato la loro unione. Questa operazione, autorizzata dall'Antitrust, crea un colosso del settore con un fatturato di quasi un miliardo di euro.

Sammontana e FdA Group uniscono le forze

Cosa prevede l'accordo tra Sammontana e FdA Group

La partnership, nata dalla sinergia tra la famiglia Bagnoli, fondatrice di Sammontana, e Investindustrial, uno dei principali gruppi di investimento europei, mira a valorizzare marchi iconici del made in Italy come Sammontana, Bindi, Tre Marie, Forno d'Asolo e Il Pasticcere. La famiglia Bagnoli, Investindustrial e il senior management deterranno il 100% del nuovo gruppo con il controllo operativo che resta nelle mani della famiglia e Investindustrial che guiderà l'espansione internazionale.

Sammontana e FdA Group insieme, le sfide per il futuro

Il nuovo gruppo, che vanta una solida presenza in Italia, negli Stati Uniti e in Francia, punterà su una crescita organica e su un'aggressiva strategia di acquisizioni per consolidare la propria leadership a livello globale. Investindustrial, con la sua vasta rete di contatti e la sua esperienza nel settore, supporterà l'espansione internazionale del gruppo. Sia la famiglia Bagnoli che Investindustrial hanno sempre dimostrato un forte impegno verso la sostenibilità.

Il nuovo gruppo avrà un fatturato di quasi 1 miliardo di euro

Il nuovo gruppo continuerà a investire in progetti e iniziative volte a ridurre l'impatto ambientale e a promuovere una filiera produttiva etica e trasparente e dovrà affrontare diverse sfide, tra cui la concorrenza sempre più agguerrita, l'evoluzione dei gusti dei consumatori e le nuove normative in materia di alimentazione. Tuttavia, grazie alla solidità finanziaria e alla competenza del management, il gruppo è pronto a cogliere le opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione.