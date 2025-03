Pasqua 2025 tra Serie A, viaggi e mini orti: ecco le uova di Icam e Vanini

Per la Pasqua 2025 Icam e Vanini tornano sugli scaffali con una collezione di uova capace di unire gusto, creatività e qualche sorpresa decisamente originale. Dai prodotti premium pensati per i palati più esigenti alle uova firmate Panini e Serie A (e Serie B) che fanno felici i tifosi, senza dimenticare un'insolita proposta green con tanto di semi da piantare, l'assortimento quest'anno gioca su più fronti. Il tutto, ovviamente, in puro stile Icam: qualità della materia prima, attenzione al dettaglio e un occhio a chi vuole qualcosa di più del semplice uovo di cioccolato.

Le uova di Pasqua Icam e Vanini tra gusto e tifo

Partiamo dal marchio madre. Con quasi 80 anni di esperienza alle spalle, Icam è uno di quei nomi che nel mondo del cioccolato italiano del cioccolato non ha bisogno di troppe presentazioni. L'azienda di Orsenigo, in provincia di Como, anche quest'anno punta a coniugare la “celebrazione della tradizione” (come la definiscono internamente) con un ventaglio di prodotti in grado di soddisfare gusti e target diversi. Dalle uova per i più piccoli a quelle più ricercate della linea Vanini, il filo conduttore resta la qualità artigianale del cioccolato, con qualche incursione nel mondo del design, del gioco e della sostenibilità.

Uova di Pasqua 2025, la Tasting Experience di Vanini

Proprio il brand Vanini, segmento premium del gruppo Icam, torna anche nel 2025 con la sua linea “Tasting Experience”, pensata per un pubblico giovane-adulto, curioso e interessato a esplorare sapori nuovi. L'idea è quella di trasformare l'acquisto di un uovo di Pasqua in un'esperienza. E non solo per il palato: la sorpresa all'interno, infatti, è un mini kit per realizzare un orto in casa, completo di semi (basilico, aneto o prezzemolo), fibra di cocco, adesivi per personalizzare il vasetto e un foglietto illustrativo con le istruzioni per la semina. Una scelta che strizza l'occhio alla sostenibilità e al consumo consapevole, in linea con la direzione intrapresa dal brand. «Un'attenzione in più per il nostro pianeta, che permette ai consumatori di dare vita al proprio orto e personalizzare la propria esperienza, in piena coerenza con l'approccio responsabile e innovativo del brand» si legge nel comunicato ufficiale.

Pasqua... in giardino: le uova 2025 di Icam e Vanini sorprendono tutti

L'operazione non si ferma qui. Per chi acquista un uovo Vanini c'è anche la possibilità di partecipare al concorso “Le Meraviglie del Costa Rica”, che mette in palio un viaggio esclusivo per due persone alla scoperta del Paese centroamericano. Una proposta che unisce l'esperienza del gusto a quella del viaggio, sulla scia della recente campagna “Chi va” che ha segnato anche il restyling del sito Vanini, ora arricchito da una sezione e-commerce, immagini evocative e un tono narrativo ispirato alle origini del cacao. Venendo al prodotto vero e proprio, la linea “Tasting Experience” si compone di quattro referenze da 280 grammi, tutte vendute al prezzo di 12,90 euro. C'è l'uovo di cioccolato bianco con granella di pistacchio salata, che bilancia dolcezza e croccantezza grazie alle note di latte, miele e un pizzico di sale; l'uovo di cioccolato bianco al caramello con granella di biscotto, in cui il caramello e la nota di latte si fondono con la friabilità del biscotto; il fondente con scaglie di cocco e mandorla, che gioca sulla contrapposizione tra dolce e amaro e offre una sensazione di freschezza sorprendente; e infine l'uovo al latte con popcorn caramellato salato, pensato per chi cerca sapori più audaci, tra tostato, caramello e una punta di salato che stimola il palato.

Per quanto riguarda invece i più piccoli - e in generale per tutti i tifosi - Icam conferma la collaborazione con Panini e le principali squadre di Serie A, rinnovando una delle proposte pasquali più amate dagli appassionati di calcio. Le uova Panini sono realizzate in cioccolato al latte senza glutine, pesano 180 grammi e contengono 10 figurine da collezione, più una figurina speciale in edizione limitata, a un prezzo consigliato di 7,99 euro. Non mancano poi le uova brandizzate con le squadre del cuore: Roma, Lazio, Bologna, Atalanta, Sampdoria, Torino, Fiorentina, Genoa e Verona. In totale, sono nove le referenze in catalogo, tutte con grafiche dedicate e sorprese personalizzate per ciascun club. Le versioni standard sono da 180 grammi, mentre per Roma e Lazio esiste anche una variante più grande da 320 grammi (a 11,49 euro). Anche in questo caso Icam ha pensato a un concorso, “Allo stadio con noi!”, che mette in palio l'opportunità di vivere una giornata da sogno allo stadio insieme alla propria squadra del cuore.

Tutti i prodotti Icam e Vanini per la Pasqua 2025 sono già disponibili nei principali punti vendita della grande distribuzione e acquistabili anche online, attraverso l'e-shop ufficiale www.eshop.icamcioccolato.com o direttamente sul rinnovato sito Vanini www.vaninicioccolato.com.