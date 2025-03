Corrado Di Marco, l'inventore della Pinsa Romana, festeggia 80 anni in tram

Corrado Di Marco, l’imprenditore che ha inventato la Pinsa Romana, compie 80 anni. Per festeggiarlo prende il via una serie di iniziative che celebrano la sua carriera, ma anche la Pinsa, innovazione gastronomica sana e digeribile, che ha rivoluzionato il mondo del food.

Corrado Di Marco compie 80 anni

Di Marco, la storia della pinsa

Siamo negli anni Settanta quando Corrado Di Marco, esperto in farine e derivati del pane, ha iniziato a provare e sperimentare un prodotto leggero e digeribile. Finalmente nel 2001 nasce la Pinsa Di Marco: un prodotto unico, dalla forma ovale, croccante all’esterno e morbido all’interno, che ha rivoluzionato il concetto di pizza. Oggi la Pinsa Di Marco viene prodotta in Italia e distribuita in oltre 70 paesi nel mondo, con una produzione che ha superato nel 2024 le 32 milioni di basi pronte e le 10.000 tonnellate di miscela di farine.

Di Marco, i festeggiamenti

Come si festeggerà il suo compleanno? La celebrazione si terrà a Roma, online e anche a Milano. A Milano dal 5 marzo fino al 9 marzo si potrà salire su un tram personalizzato per la Pinsa Di Marco, girare per le strade del centro cittadino, assaggiare la pinsa e brindare ai suoi fantastici anni. Infatti sarà possibile degustare la Pinsa Romana nelle ricette elaborate dallo chef Marco Montuori. Il tram diventerà una vera pinseria itinerante per un tour gastronomico: al naturale, margherita con stracciatella e nelle versioni dolci con cioccolato o con marmellata d'arancia.

Il tram personalizzato di Di Marco a Milano

Durante il viaggio i partecipanti saranno coinvolti grazie all’intrattenimento degli chef-influencer di Chef in Camicia: Lello Panello, Carlo Pomo, Vittoria De Nittis e Antonio La Cava. Tutti i partecipanti riceveranno un prodotto da testare a casa propria e una tote-bag personalizzata. Con queste iniziative, l’azienda Di Marco celebra il lavoro e il successo di un imprenditore che ha proposto un’alternativa leggera e gustosa. È già partita una petizione online su change.org con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere adesioni a sostegno dell’istituzione del World Pinsa Day, una giornata internazionale che proprio il 25 febbraio di ogni anno, renderà omaggio a questa geniale invenzione, simbolo della passione e della creatività di Corrado.

Pinsa Di Marco, i numeri

Oggi la Pinsa Di Marco viene prodotta in Italia e distribuita in oltre 70 paesi nel mondo, con una produzione che ha superato nel 2024 le 32 milioni di basi pronte e le 10.000 tonnellate di miscela di farine. Dedicata agli operatori del settore che desiderino approfondire la propria conoscenza del prodotto c’è la Pinsa School, che organizza corsi sulla Pinsa Romana. Per il consumatore finale, invece, esiste la possibilità di preparare a casa propria la Pinsa Di Marco: l’azienda, infatti, non si limita alla produzione della perfetta miscela di farine e alla definizione della lievitazione.

La produzione di Pinsa Di Marco ha superato nel 2024 le 32 milioni di basi pronte

La Pinsa Di Marco viene anche prodotta artigianalmente nel laboratorio di Guidonia (Rm), dove oltre 200 maestri pinsaioli impastano, fanno lievitare e stendono le Pinse, che vengono poi confezionate in atmosfera modificata per mantenere inalterate tutte le sue proprietà fino alla tavola. Il preparato è disponibile in tutte le insegne della Grande Distribuzione nelle versioni: Classica da Frigo, Multi cereale da Frigo, Classica Ambient e Freezer o ancora in formato snack per simpatici aperitivi prêt-à-manger.