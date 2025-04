Maizena Express: il legante senza glutine istantaneo per cucine professionali

Unilever Food Solutions (UFS), la divisione di Unilever dedicata alla ristorazione professionale, presenta il nuovo Maizena Express, un legante senza glutine istantaneo pensato per ottimizzare il lavoro in cucina. Ideale per addensare creme e salse in soli un minuto, questo prodotto garantisce sempre una consistenza lucida, liscia e vellutata. Con il suo gusto neutro, Maizena Express si adatta perfettamente a ogni tipo di ricetta, senza alterare i sapori originari.

Maizena Express si adatta perfettamente a ogni tipo di ricetta

Facilità e velocità di utilizzo per ottimi risultati

Il punto di forza di Maizena Express è la sua praticità. Pronto all’uso, il legante è semplice da utilizzare: basta aggiungerlo gradualmente alla salsa o al liquido bollente, fino a raggiungere la densità desiderata. Grazie alla sua rapidità di preparazione, è l'alleato perfetto per ottimizzare i tempi in cucina, permettendo ai professionisti della ristorazione di ottenere sempre risultati eccellenti. Disponibile in confezioni da 1 kg (scatole da 6 pezzi), il prodotto rappresenta una soluzione versatile e comoda per qualsiasi tipo di preparazione culinaria.

Leganti Unilever Food Solutions: versatilità e qualità

Maizena Express arricchisce la gamma di leganti di Unilever Food Solutions, che comprende prodotti indispensabili per ottenere la giusta consistenza e stabilità in molte preparazioni, tra cui salse, zuppe, condimenti e bevande. I leganti Unilever Food Solutions sono sviluppati per soddisfare le esigenze di qualsiasi cucina, dalla ristorazione tradizionale alle grandi produzioni centralizzate.

Maizena Express arricchisce la gamma di leganti di Unilever Food Solutions

Grazie a formati diversi e alla capacità di adattarsi a vari processi di lavorazione, sia a caldo che a freddo, questi leganti garantiscono stabilità durante cottura, congelamento, rigenerazione e bagnomaria.

Altri leganti Unilever Food Solutions per professionisti della cucina

Oltre al Maizena Express, la gamma di leganti Unilever Food Solutions include:

Maizena Amido di Riso senza glutine : Rende gli impasti più elastici e digeribili, favorendo la lievitazione e la leggerezza del piatto. È ideale per legare creme e salse, rendendole vellutate e cremose. Disponibile in confezioni da 600 gr .

Maizena Amido di Mais senza glutine : Utilizzato come addensante per zuppe, minestre, sughi e salse, offre anche friabilità agli impasti lievitati, dolci o salati, e croccantezza nelle fritture. Disponibile in confezioni da 700 gr e 2,5 kg .

Knorr Roux Bianco e Bruno senza lattosio : Base legante disidratata composta da farina di grano e componente grassa, disponibile in confezioni da 1 kg e 20 kg .

Maizena Snowflake senza glutine : Un amido di mais modificato, ideale per salse, stufati e dessert a base di latte. È resistente alla conservazione termica e al congelamento, perfetto per alimenti stabili alla refrigerazione. Disponibile in confezioni da 10 kg .

Legante a caldo e a freddo senza glutine e senza lattosio: Garantisce eccellente solubilità anche a freddo e una capacità legante anche a basse temperature, rendendolo perfetto per salse, zuppe, condimenti, applicazioni dolci e macedonie. Disponibile in confezioni da 2 kg.