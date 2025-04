Molino Grassi a TuttoFood 2025: eccellenze per pizza, pane, pasta e pasticceria

Dal 5 all’8 maggio 2025, Molino Grassi parteciperà a TuttoFood Milano, la prestigiosa fiera internazionale dedicata al settore agroalimentare. L'azienda presenterà il meglio della propria gamma di farine per pasticceria, panificazione, pizzeria e pasta, progettata per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore, con un forte impegno verso l’innovazione e la sostenibilità.

Dal 5 all’8 maggio 2025, Molino Grassi parteciperà a TuttoFood Milano con la propria gamma di farine

Innovazione e tradizione: la gamma Molino Grassi

Tra le referenze più attese, Molino Grassi porterà in fiera la farina Teglia 40x60, una nuova miscela perfetta per impasti indiretti e lunghe lievitazioni, ideale per ottenere pizze in teglia leggere, croccanti e dal caratteristico alveolato. Non mancheranno le farine tecniche Napoletana e Romana, che interpretano con fedeltà le due grandi scuole di pizza italiana, insieme alla innovativa Senza Glutine, sviluppata per garantire eccellenti risultati anche a chi deve rinunciare al glutine. Un’attenzione particolare sarà riservata alla Linea La Pasticceria Bio, composta da cinque farine tecniche biologiche da grano 100% italiano, un unicum nel panorama professionale.

Dimostrazioni live con i grandi protagonisti del settore

Durante l’evento, lo stand di Molino Grassi sarà animato da un fitto programma di dimostrazioni dal vivo, con la partecipazione di maestri pizzaioli, pasticceri e panificatori. Tra questi, spiccano nomi come Luigi Biasetto, Cristiano Tomei, Sandro Ferretti, Diego Vitagliano, Vincenzo Esposito, Cristian Zaghini e Nicola Ascani, che daranno vita a masterclass esclusive, mostrando l’eccellenza delle farine Molino Grassi attraverso ricette innovative e tecniche d’avanguardia.

Il Maestro pasticcere Luigi Biasetto è un nuovo testimonial di Molino Grassi

In particolare, il Maestro pasticcere Luigi Biasetto, nuovo testimonial d’eccezione dell’azienda, sarà protagonista dell’evento del 5 maggio con una speciale dimostrazione dedicata alla lievitazione e alla sperimentazione di nuove creazioni, tra cui il panettone salato, proposto con abbinamenti inediti e raffinati.

Una visione internazionale per il futuro

Molino Grassi partecipa a TuttoFood Milano 2025 con l’obiettivo strategico di rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali e consolidarsi come punto di riferimento nel settore delle farine professionali di alta qualità. Con una consolidata esperienza nell’export e un’ampia gamma di soluzioni professionali altamente performanti, l’azienda punta a stringere nuove collaborazioni internazionali e a confermarsi partner d’eccellenza per i professionisti del settore a livello globale.

Molino Grassi sarà presente a TuttoFood dal 5 all'8 maggio allo stand G21 - Pad. 2