Molino Grassi sigla la nuova partnership con Vincenzo Esposito

Molino Grassi annuncia una nuova collaborazione con Vincenzo Esposito - pizzaiolo napoletano noto per la sua passione e abilità, titolare dell’iconica pizzeria “Carmnella” di Napoli - che entra a far parte della “famiglia” del molino parmense. Una partnership che promette di arricchire con nuove energie e spunti il già ricco universo pizza targato Molino Grassi, all’insegna di tradizione, innovazione e vitalità.

Il maestro pizzaiolo Vincenzo Esposito

«Sarò felice di partecipare con e per Molino Grassi in vari contesti, come fiere ed eventi di carattere nazionale», racconta Vincenzo. «Lì il mio impegno sarà declinato in momenti formativi e dimostrativi, durante i quali volentieri condividerò le mie conoscenze e la mia passione con il pubblico. Obiettivo principale sarà celebrare l'arte della pizza, valorizzata dall'eccellenza dei prodotti di Molino Grassi».

«Sono un verace pizzaiolo napoletano», dice di sé. «Per me la pizza napoletana è qualcosa di unico e ben preciso: per farla occorre un vero e proprio metodo. Ci vogliono tecnica, impasto diretto, dalle 10 alle 24 ore di lievitazione, un certo tipo di manualità. E gli ingredienti giusti, per raggiungere quello che io chiamo “l’umami della pizza”, ossia la scioglievolezza dell’impasto; è poi importante sentire e percepire tutti gli ingredienti, separatamente. Ma al centro c’è lui, l’impasto, il “cuore” di questo prodotto, al netto della farcitura. Ecco l’esperienza perfetta».

Molino Grassi: la farina MIDI H12 per la vera pizza napoletana

E lato farina, non ha dubbi: Molino Grassi è il partner ideale. «Uso la MIDI H12 Molino Grassi, perfetta per il mio metodo della pizza napoletana tradizionale. Zero difficoltà di gestione e costanza del prodotto mi permettono di ottenere sempre lo stesso eccellente risultato. E l’umami, cioè la scioglievolezza, che mi dà questa farina, non l’avevo mai raggiunto con nessun’altra. Del resto, MIDI H12 Molino Grassi porta il sigillo ‘Vera Pizza Napoletana». Un prestigioso marchio conferito dall'Associazione Verace Pizza Napoletana che attesta come MIDI H12 sia idonea alla realizzazione di un prodotto conforme alla tradizione, secondo regolamento e albo della stessa Associazione.

La pizza del maestro Vincenzo Esposito con la farina di Molino Grassi

Esperienza e creatività: sono questi i capisaldi dell’approccio di Vincenzo all’arte pizza. Una passione, la sua, che ha origini lontane: già la bisnonna Carmela Sorrentino era una rinomata ristoratrice, fondatrice proprio di “Carmnella” nel 1892; ma l’imprinting più forte viene da suo padre Salvatore, storico pizzaiolo della Pizzeria Trianon. E oggi con “Carmnella” - la cui attuale sede viene inaugurata nel 1996 - Vincenzo continua la tradizione familiare, e lo fa portando avanti uno stile che celebra la semplicità e la tradizione della cucina napoletana. Il menù, ricco e variegato, offre numerose pizze che valorizzano gli ingredienti tipici partenopei. “Carmnella”, forte dei suoi oltre cento anni di storia, fa inoltre parte dell’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”, che ricomprende locali storici in attività da un secolo o più.

Per scoprire MIDI H12 e le altre referenze professionali per pizza vai a questo link

Molino Grassi

Via Emilia Ovest 347 - 43126 Parma

Tel 0521 662511