Green Heroes Plant Smash Burger: il nuovo burger vegetale di SALOMON FoodWorld®

Nel panorama gastronomico contemporaneo, gli Smash Burger si sono imposti come una delle tendenze più popolari grazie alla loro consistenza croccante e ai sapori intensi, conquistando palati di ogni tipo. Nel luglio del 2024, SALOMON FoodWorld® ha introdotto sul mercato il suo Smash Burger precotto, lanciando un prodotto capace di semplificare la preparazione in cucina senza sacrificare il gusto. Ora, l'azienda compie un ulteriore passo in avanti con il Green Heroes Plant Smash Burger, un'alternativa completamente vegetale che promette un'esperienza di gusto unica.

Il Green Heroes Plant Smash Burger è un burger 100% vegetale, a base di proteina di grano

Un burger vegetale dal sapore e dalla consistenza irresistibili

Il Green Heroes Plant Smash Burger si distingue per l'utilizzo della proteina di grano, che conferisce una consistenza particolarmente succosa ma compatta. Grazie a questa combinazione, il burger offre una consistenza morbida al suo interno e croccante all'esterno, senza rinunciare a una speziatura ricca e bilanciata. Adatto a vegani, flexitariani e a chiunque sia alla ricerca di un'alternativa vegetale dal sapore avvolgente, il prodotto rappresenta una scelta perfetta per ampliare il menu di ristoranti e fast food.

Preparazione rapida e vantaggi in cucina

Uno dei principali vantaggi del Green Heroes Plant Smash Burger è la sua preparazione rapida. Grazie alla sua formulazione precotta e surgelata, è pronto in circa due minuti, offrendo una crosta croccante e un'esperienza di cottura ad alta intensità aromatica. Questo aspetto rappresenta un notevole vantaggio sia per i ristoratori, che possono velocizzare il servizio, sia per i clienti, che possono godere di un burger gourmet in tempi brevi. Può essere preparato sulla griglia, in friggitrice o con forno combinato, adattandosi facilmente a diverse tecniche di cottura.

La base perfetta per nuove creazioni gastronomiche

Il Green Heroes Plant Smash Burger è progettato per essere una base versatile, che consente di esplorare sia le preparazioni classiche che reinterpretazioni creative. La sua consistenza croccante e succosa si sposa perfettamente con qualsiasi tipo di condimento, facendo sì che si adatti a una varietà di piatti, dai burger più semplici alle combinazioni più audaci. Per esaltare ulteriormente il gusto del burger, è stato creato anche lo Smash Burger Bun, un panino soffice e leggermente dolce, che offre la base perfetta per un'esperienza completa di gusto.

Vantaggi principali del Green Heroes Plant Smash Burger

100% vegano : A base di proteina di grano di alta qualità;

Precotto e pronto in circa 2 minuti : Facile preparazione sulla griglia, in friggitrice o forno combinato;

Gusto croccante e aromatico : Grazie alla sua cottura intensa, il burger offre un sapore irresistibile;

Versatile e creativo: Ideale per preparazioni singole o doppie, per un'esperienza gastronomica unica.

Il Green Heroes Plant Smash Burger è il prodotto ideale per i professionisti del settore foodservice che desiderano offrire un'alternativa vegetale di alta qualità, rapida da preparare e irresistibile per ogni tipo di cliente.

SALOMON FoodWorld® sarà presente a TuttoFood dal 5 all'8 maggio allo stand A13 - Pad. 7