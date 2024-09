Questo particolare metodo di preparazione degli hamburger ha conquistato negli ultimi mesi anche le cucine Italiane ed il cuore dei clienti. Cos'è uno Smash Burger? Il termine “Smash” deriva dall'inglese e significa “schiacciare” o “sbattere insieme”.

SALOMON FoodWorld®: la nuova tendenza dello Smash Burger

Nel caso dello Smash Burger, una porzione di carne macinata viene schiacciata su una piastra calda o in una padella con uno strumento speciale chiamato “Smasher”. Questo crea una crosticina particolarmente croccante, che dona al hamburger un intenso aroma ed il suo caratteristico sapore.

Smash Burger SALOMON FoodWorld®: gusto perfetto e semplice operatività

SALOMON FoodWorld® ha colto il trend e ha sviluppato un proprio Smash Burger. Questo si distingue per una tecnologia di produzione speciale, sviluppata appositamente da SALOMON FoodWorld®, per garantire la perfetta croccantezza della crosta e l'intenso sapore. Questa tecnologia si chiama Smash-Ready™ .

Gli Smash Burger di SALOMON FoodWorld® possono essere posizionati direttamente sulla piastra, sia congelati che scongelati, offrendo flessibilità e facilità d'uso. La tecnologia innovativa di SALOMON FoodWorld® garantisce una qualità costante e una texture perfetta.

Smash Burger SALOMON FoodWorld®: preparazione efficiente e versatilità

La rapida preparazione degli Smash Burger consente ai ristoratori di evadere rapidamente gli ordini e ridurre i tempi di attesa, aumentando così il fatturato. Il tempo di cottura da scongelato è di 2 minuti e da congelato di 4 minuti. La forma piatta dei burger garantisce una cottura uniforme e consente variazioni creative con diversi condimenti e salse. Grazie alla texture uniforme e alla superfice croccante, gli Smash Burger offrono un'esperienza gustativa costante che entusiasma i clienti.

Grazie alla porzione di carne macinata di 80 g per burger (con un contenuto del 99% di carne di manzo certificato), che appare comunque largo dopo averlo schiacciato, i ristoratori possono offrire lo Smash burger con un food cost più contenuto ed aumentare lo scontrino medio con doppio o triplo burger. Un ulteriore vantaggio è che non è necessaria alcuna preparazione in anticipo: dal congelatore direttamente alla piastra per un perfetto Smash Burger. Questo riduce gli sprechi alimentari e consente una pianificazione flessibile, poiché può essere servita esattamente la quantità necessaria.

L’abbinamento perfetto: lo Smash Burger Bun

Lo Smash Burger Bun è il complemento perfetto per ogni Smash Burger. Il Potato Bun extra morbido crea, insieme al burger succoso e allo stesso tempo croccante, la perfetta simbiosi. In combinazione, offre un'esperienza gustativa ottimale.

Lo Smash Burger è una tendenza molto popolare. Grazie alla tecnologia di produzione innovativa di SALOMON FoodWorld® e alle possibilità di utilizzo flessibili, lo Smash Burger in forma surgelata è una vera risorsa per ogni cucina di ristorante.

Maggiori informazioni su: https://salomonfoodworld.com/wu1

SALOMON FoodWorld®

Nordring 13 - 63762 Großostheim (Germania)

Tel 800 897635