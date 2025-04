Alla scoperta del moscardino: varietà, benefici e ricette

Una delle tante risorse del mare è il moscardino, una specie di mollusco (nome scientifico Eledone Moschata) della famiglia delle Octopodidae, la stessa di seppie e calamari. Cresce prevalentemente nel Mar Mediterraneo, in particolar modo nell’Adriatico, poiché predilige come habitat naturale i fondali bassi e fangosi.

Il moscardino può essere preparato e gustato in molti modi diversi

Aspetto e caratteristiche

È molto simile al polpo: il corpo ha forma di sacco, distinto dalla testa; gli occhi, piuttosto protrudenti, sono in posizione laterale, mentre la bocca è contornata da otto tentacoli, abbastanza corti e muniti di una sola fila di ventose. Dorsalmente si presenta con una colorazione rosso aranciata, fulvo-rossastra, con sfumature giallastre, talvolta con macchiature color ruggine. Ventralmente è biancastro. La pelle è leggermente granulosa, con presenza di piccole papille.

Varietà e proprietà del moscardino

Esistono tre varietà di moscardino: bianco, fragolino e muschiato. Quello bianco è la specie più comune e diffusa, mentre il fragolino, vista la sua tenerezza, si presta particolarmente per le fritture. Il muschiato è considerato il più pregiato in assoluto e si riconosce per la presenza di striature bluastre, oltre che per il caratteristico odore di mare che emana. Importanti le loro proprietà nutritive: le carni sono ricche di vitamine, ma contengono anche un’alta percentuale di proteine. L’aspetto più interessante è che i moscardini sono ricchi di sali minerali, come il potassio, il sodio e il fosforo.

Preparazione e utilizzo in cucina

Come il polpo, ha carni piuttosto dure, quindi, prima di cuocerlo, in qualunque modo lo si voglia consumare, è bene sbollentarlo in acqua. La parte più impegnativa della sua preparazione è la pulitura: va privato delle interiora, degli occhi e della bocca, e sciacquato molto bene sotto l’acqua corrente per eliminare eventuali residui di sabbia.

Ricette e piatti tipici

In cucina, è una prelibatezza che può essere preparata e gustata in molti modi diversi. Le preparazioni in cui è più frequentemente utilizzato sono le insalate fredde, condito con solo un poco di olio e limone. In alternativa, può essere fritto, cotto in umido, da solo o con altri pesci, per preparare gustose zuppe o brodetti.

Un piatto tipico sono i moscardini alla Busara, cottura tradizionale di Caorle (Ve), in genere del Veneto e Friuli, ma originaria dell’Istria. Sicuramente hanno fatto storia le fragoline di mare al verde di Vittorio, piccoli moscardini disponibili solo due volte l’anno, proposti in una ricetta che unisce la tradizione veneta e quella bergamasca.