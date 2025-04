Delyce: sapore e inclusività in cucina per l'alta ristorazione

Nel settore dell'alta ristorazione, la qualità delle materie prime è fondamentale per creare piatti che lasciano il segno. Delyce si distingue nel mercato Horeca con una linea di prodotti lattiero-caseari pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio, inclusivo e raffinato. La proposta di Delyce è un'alternativa che soddisfa anche chi è intollerante al lattosio, senza compromettere il sapore e la qualità che contraddistinguono ogni creazione culinaria.

Latte e panna Delyce: qualità del territorio italiano

Il latte e la panna Delyce provengono da allevamenti selezionati del Piemonte, una delle regioni italiane più rinomate per la sua tradizione casearia. Gli allevamenti, sostenibili e controllati, garantiscono che le materie prime siano di altissima qualità. Le mucche sono nutrite con foraggi locali provenienti dal territorio, un processo che contribuisce a mantenere la purezza e la genuinità del prodotto.

La cura nella selezione e lavorazione delle materie prime fa di Delyce un marchio di eccellenza, capace di esaltare ogni preparazione, dal piatto semplice alla ricetta più elaborata.

Panna Delyce: per creazioni cremose e armoniose

La panna Delyce è particolarmente apprezzata per la sua consistenza perfetta e il sapore rotondo. Ideale per la montatura, consente di ottenere farciture leggere, ganache setose e altre preparazioni che richiedono stabilità e cremosità. Grazie alla sua texture versatile, è perfetta per applicazioni dolci e salate, rispondendo così alle necessità di chef e maestri pasticceri che cercano prodotti in grado di garantire il massimo della qualità senza compromessi.

Latte Delyce: un alleato in cucina

Il latte Delyce è un ingrediente ideale per una vasta gamma di preparazioni. Con il suo sapore ricco e bilanciato, si presta a molteplici utilizzi, dalle vellutate alle salse gourmet, fino alle preparazioni di pasticceria più sofisticate. La sua versatilità lo rende perfetto per soddisfare le esigenze dei professionisti della ristorazione che vogliono offrire piatti equilibrati e dal gusto pieno.

Un'offerta senza confini per l'ospitalità

L'ospitalità di livello non può ignorare le esigenze alimentari di una clientela sempre più attenta e variegata. Con Delyce, i ristoranti, gli hotel e i laboratori artigianali hanno la possibilità di offrire piatti senza confini, capaci di soddisfare ogni palato senza sacrificare la qualità. Con questa linea di prodotti, la cucina italiana può continuare a distinguersi per la sua eccellenza, garantendo a ogni cliente un'esperienza gastronomica unica e inclusiva.

Delyce è una scelta ideale per chi opera nel mondo della ristorazione e della pasticceria. Per scoprire tutta la gamma di prodotti per il settore Horeca e la pasticceria, visita il sito ufficiale www.delyce.it.

Delyce sarà presente a TuttoFood dal 5 all'8 maggio allo stand S26 - Pad. 1