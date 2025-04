Lombardia Carni: qualità e freschezza al servizio (anche) della ristorazione

Lombardia Carni è un'azienda che da oltre quarant'anni è sinonimo di qualità nella lavorazione e trasformazione della carne. Specializzata inizialmente nella Grande distribuzione organizzata (Gdo), negli ultimi anni ha deciso di ampliare il proprio raggio d'azione, concentrandosi anche sulla ristorazione. Un 'evoluzione che non è stata casuale, ma frutto di una continua evoluzione e attenzione alle esigenze del mercato.

L'espansione nel settore della ristorazione

Come spiega Mario Solari, fondatore e amministratore dell'azienda, «Per anni ci siamo concentrati sulla grande distribuzione, specializzandoci nel confezionamento in atmosfera e in skin, una scelta che ci ha premiato per molto tempo. Adesso, dopo aver creato alcune linee di alta gamma, oltre a continuare a lavorare con i supermercati, vogliamo dedicarci anche al settore della ristorazione». Questa decisione ha portato Lombardia Carni a creare un hub dedicato a Milano, che offre prodotti specifici per la ristorazione, e agenti di commercio specializzati per la vendita sul territorio. «Abbiamo preso degli spazi all'interno del Mercato Agroalimentare di Milano,nell’area dedicata alle carni, proprio per creare un hub dedicato, in modo da poter offrire prodotti specifici per la ristorazione, con caratteristiche di taglio diverse rispetto a quelle della grande distribuzione, ma con la stessa attenzione al prodotto e alla qualità».

Mario e Marco Solari di Lombardia Carni

La ristorazione, infatti, ha esigenze particolari. Mentre i supermercati richiedono tagli porzionati, la ristorazione ha bisogno di tagli interi e selezionati. Come evidenziato da Solari, «Parliamo, ad esempio, della scottona bavarese, del controfiletto americano e dei filetti australiani. Non copriremo subito l’intera gamma, ma vogliamo iniziare con tagli di carne pregiati». L’azienda ha già iniziato a servire diversi ristoranti, riscontrando risultati molto positivi grazie alla qualità dei prodotti. «La qualità della nostra carne è stata molto apprezzata, e il riscontro è stato estremamente favorevole. Questo ci dà fiducia nel proseguire su questa linea e ci rende sicuri di poter soddisfare le esigenze della ristorazione, garantendo sempre una qualità elevata e una selezione che ci differenzia».

Un servizio su misura per i ristoratori

L'obiettivo ora è quello di offrire un servizio sempre più su misura. L’azienda ha infatti la capacità di porzionare la carne anche per la ristorazione, una soluzione molto apprezzata dai ristoratori che spesso si trovano a fare i conti con il personale limitato. «Vogliamo concentrarci sulla ristorazione, in particolare per offrire anche tagli porzionati. Abbiamo notato che il cliente finale oggi preferisce mangiare la carne al ristorante, (specialmente tagli particolari, ndr), piuttosto che a casa, dove cucinarla può essere complicato», dice Solari.

Lombardia Carni: tagliata Aberdeen 1/5 Lombardia Carni: roastbeef australiano 2/5 Lombardia Carni: filetto australiano 3/5 Lombardia Carni: Kobe giapponese 4/5 Lombardia Carni: entrecote irlandese 5/5

Per rispondere a questa esigenza, Lombardia Carni offre tagli particolari, come carrè e costate selezionate, tutte esclusivamente di scottona, ma con diverse tipologie di qualità. «Il nostro obiettivo è puntare su tagli particolari, come carree e costate selezionate, con diverse tipologie di qualità, tutte esclusivamente di scottona», aggiunge Solari. Inoltre, l’azienda si avvale non solo di personale qualificato ed esperto nel taglio e lavorazione della materia prima, nonchè di macchine che permettono di porzionare anche in piccoli formati, offrendo così ai ristoratori la possibilità di ottenere tagli di carne già pronti e confezionati come richiesto «Internamente predisponiamo delle schede tecniche per ogni cliente con le esigenze di tagli e porzionatura richesti, in questo modo pensiamo noi a tagliare, pesare e porzionare la carne, un lavoro che si traduce come un grande aiuto al ristoratore, specialmente di questi tempi in cui le risorse del personale sono limitate nei ristoranti, così come l’esigenza di limitare gli sprechi».

La qualità della carne: un impegno costante

Lombardia Carni è orgogliosa della qualità delle proprie carni, un valore che per l'azienda è un impegno quotidiano. Mario Solari spiega che «La qualità dipende da fattori come età di macellazione del capo, sesso, alimentazione. Fattori che incidono su gusto, proprietà nutritive, quantità di grasso». Con anni di esperienza e un know-how consolidato, l’azienda seleziona solo la migliore materia prima, proveniente da fornitori affidabili. Solari, che è anche classificatore di carcasse abilitato a livello europeo, sottolinea che «scegliamo la materia prima migliore, approvvigionandoci da fornitori affidabili con i quali lavoriamo da anni e che ci garantiscono pregio, igiene, rispetto delle norme. Anche per gli aspetti di logistica e trasporto delle materie prime».

L'intero processo produttivo di Lombardia Carni è scrupolosamente monitorato, con controlli periodici da parte di enti esterni che verificano la qualità della produzione e il rispetto delle normative igieniche. «Per noi di Lombardia Carni non c’è qualità senza sicurezza e non c’è sicurezza senza controllo», ribadisce Solari, un principio fondamentale che guida ogni fase della lavorazione.

Confezionamento e logistica: l’importanza della freschezza

La freschezza è un altro dei punti di forza di Lombardia Carni. L'azienda offre soluzioni avanzate di confezionamento per mantenere intatta la qualità della carne, tra cui il sottovuoto e l’atmosfera protetta. «Possiamo confezionare tagli e prodotti preparati in sottovuoto con igienici sacchetti termoretraibili, evitando così il contatto con l’ossigeno e tutti i contaminanti chimici e batteriologici presenti nell’aria», spiega Solari. Questo metodo permette una conservazione ottimale fino a 40 giorni dalla data di confezionamento.

Inoltre, l’azienda offre anche il confezionamento in atmosfera protetta (MAP), una tecnologia che consente una protezione assoluta contro la contaminazione da microrganismi, estendendo la shelf-life dei prodotti fino 9 giorni.

La carne biologica: un impegno certificato

Un altro elemento distintivo di Lombardia Carni è la sua linea biologica, che comprende carni 100% biologiche, certificata da enti esterni. Come sottolinea Solari: «Abbiamo una linea biologica nazionale che richiede una certificazione rigorosa. Diverse volte l’anno, l’ente certificatore verifica la conformità e garantisce che i prodotti ed i processi rispettino i requisiti richiesti dalla certificazione. Oltre alla carne biologica, l’azienda si distingue anche per la sua linea di Carne del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale (Chianina Igp). L’indicazione geografica protetta rappresenta un prestigioso marchio di qualità, sinonimo di garanzia. Il Consorzio delle Carni Chianine tutela l’intera filiera e attraverso il controllo incrociato dei dati di tracciabilità garantisce al consumatore la piena sicurezza e la qualità del prodotto.

Degustazioni e fiere: la qualità da assaporare

Per concludere, l'azienda si impegna attivamente anche nella promozione della propria carne, offrendo degustazioni dei propri prodotti sia nei supermercati che in fiera. L'azienda ha infatti un piano cottura industriale con recupero fumi che permette di cucinare direttamente sul posto, offrendo ai clienti la possibilità di assaporare la carne in tempo reale. «Possiamo organizzare degustazioni dei nostri prodotti sia nei supermercati per il consumatore che in fiera per gli operatori, grazie a un piano cottura industriale con recupero fumi che ci consente di cucinare sul posto», afferma Solari. «Allestiamo uno stand dedicato esclusivamente ai nostri prodotti, offrendo uno spazio adeguato per valorizzare la qualità della nostra carne e farla assaggiare direttamente ai clienti».

Con un focus crescente sulla ristorazione, l’azienda continua a rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, offrendo prodotti personalizzati e un servizio che fa della qualità la sua forza. Come afferma Mario Solari, «La qualità è un valore che condividiamo in azienda a tutti i livelli. Ogni nostro dipendente è responsabile dell’eccellenza della nostra filiera. Senza compromessi».