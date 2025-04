Bonduelle e il mais che fa bene al cuore, alla linea e... all'ambiente

Arriva la bella stagione e si ha voglia di una dieta fresca, arricchita soprattutto di verdura. Lo dicono gli esperti: un'alimentazione a base vegetale, fa bene alla salute, ma anche alla terra. Infatti, se si tiene conto delle emissioni derivanti dalla produzione alimentare, la dieta vegetale contrasta il cambiamento climatico. Non basta, il consumo regolare di verdure riduce il rischio di malattie cardiovascolari, regalando una vita più sana e longeva. È il momento dunque di portare in tavola le insalate allegre, colorate, arricchite di mais Bonduelle.

Con Bonduelle la tavola è a misura di famiglia: mais buono, sano e senza glutine

A queste, in media, gli italiani scelgono di aggiungere quattro ingredienti e il mais si conferma tra i più amati, con il 46% che lo preferisce. Il mais è un cereale prezioso, che contiene minerali come lo zinco, magnesio e calcio, importante per la salute delle ossa e vitamine essenziali come la E. Grazie alla presenza di fibre e acidi grassi polinsaturi, può favorire il benessere cardiovascolare e il corretto funzionamento dell'organismo. L'alto contenuto di amido e nutrienti come zinco, il mais è tra gli alimenti ideali per la gravidanza.

Il mais è l'alternativa perfetta anche per le persone celiache o sensibili al glutine, perché ne è naturalmente privo, permettendo di gustare piatti sani e gustosi senza rinunciare al piacere della tavola. Non solo come tutti i vegetali, aiuta a controllare il peso e la pressione arteriosa, riducendo il rischio di complicazioni come la pre-eclampsia e favorendo il corretto sviluppo del bambino. Lo sappiamo tutti che nella bella stagione si ha voglia di colori e i chicchi gialli attraggono anche i bambini piccoli: il colore giallo acceso e sapore dolce li rendono irresistibili.

Bonduelle protagonista di una campagna multicanale sul mais

Bonduelle è una azienda familiare che si tramanda da ben sette generazioni: fondata nel 1853, è leader nella produzione di 500 varietà di vegetali fresche e surgelate. Vanta 68mila ettari di terreno coltivati e 2mila produttori partner ed è distribuita in cento paesi. L'azienda è pioniera nell'adozione di tecnologie ad alta efficienza energetica e soluzioni per ridurre l'impatto ambientale; tanto è vero che ha voluto un packaging più sostenibile. Bonduelle Italia è coinvolta in progetti educativi per promuovere una corretta alimentazione e combattere lo spreco alimentare, in collaborazione con la Fondazione Louis Bonduelle. Nel 2023 Bonduelle Italia è diventata un'azienda B Corp, dimostrando il suo impegno per la sostenibilità e la responsabilità sociale.

L'azienda - grazie al supporto degli agricoltori locali - promuove l'agricoltura rigenerativa attraverso pratiche agricole innovative e responsabili che contribuiscono a preservare la salute del suolo e promuovere la biodiversità. Inoltre il mais è senza residuo di pesticidi, senza zuccheri aggiunti e senza Ogm. Da aprile a giugno Bonduelle lancerà una campagna multicanale, che coinvolgerà tv, radio, social media quali YouTube, Instagram e Facebook e punti vendita. I protagonisti? I “Super chicchi”, che saranno al centro di tutta la comunicazione con video e contenuti dedicati, insieme all'insalata Bonduelle. Non basta nei supermercati, troveremo allestimenti accattivanti che promuoveranno il mais Bonduelle.