Tuttocapsule acquisisce Mondocaffè e supera quota 300 negozi

Tuttocapsule mette a segno un altro colpo e supera la soglia dei 300 negozi. Il 29 aprile è stato infatti firmato l'atto con cui P&C Spa, proprietaria del marchio, ha acquisito la totalità delle quote di Mondocaffè Srl, storica insegna ligure con sede ad Albenga (Savona) e una rete di 20 punti vendita, tra diretti e in franchising, distribuiti in tutta la regione. Un'operazione che rafforza la presenza del gruppo in un'area strategica come la Liguria e conferma la spinta verso una crescita continua nel retail del caffè in capsule.

Tuttocapsule acquisisce Mondocaffè: la catena supera i 300 negozi

Con l'ingresso di Mondocaffè, la rete di Tuttocapsule si allarga ancora: ai 282 store già attivi - 234 in Italia (di cui 37 gestiti direttamente e 197 in franchising) e 48 all'estero in 18 Paesi - si sommano ora i 20 negozi liguri, portando il totale oltre quota 300. Numeri che raccontano l'evoluzione di un progetto partito nel 2013 da un'idea di Vincenzo Pagliero e diventato oggi il principale player italiano del comparto. In poco più di dieci anni, l'azienda con sede a Settimo Torinese ha costruito una rete capillare e ha saputo esportare il proprio modello anche all'estero.

Mondocaffè, dal canto suo, è una delle realtà pionieristiche del comparto. Fondata nel 2007 da Roberto Giammusso, ex manager Saeco, è stata la prima in Italia a proporre un negozio di capsule multimarca, quando ancora questo tipo di consumo domestico era lontano dal diventare una tendenza. Giammusso ha saputo intuire il potenziale del mercato e trasformare la sua visione in un'attività solida, sviluppata negli anni insieme al figlio Gabriele. Dopo la prematura scomparsa del fondatore lo scorso anno, l'azienda ha proseguito il proprio cammino, mantenendo il radicamento sul territorio e ampliando la propria rete.

Ora il passaggio sotto il controllo di P&C apre una nuova fase, che unisce la forza di una catena nazionale con l'esperienza locale di un marchio ben riconosciuto in Liguria. Un'operazione che non riguarda solo i numeri, ma anche la volontà di integrare competenze e visioni imprenditoriali, in un settore sempre più competitivo. «L'acquisizione di Mondocaffè rappresenta per noi un passo importante teso a rafforzare la nostra presenza in Liguria - ha dichiarato Vincenzo Pagliero, ceo di P&C Spa. Abbiamo sempre dedicato una forte attenzione a questo territorio, cercando di costruire un solido rapporto di fiducia con il consumatore. L'ottimo lavoro svolto dal fondatore Roberto Giammusso e dal figlio Gabriele ci porta a voler continuare a investire sul marchio Mondocaffè».