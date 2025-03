Quante tazzine di caffè bere al giorno? Consigli e limiti per la salute

Il caffè è una delle bevande più amate, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Oltre a essere un rito quotidiano per molti, il suo consumo porta con sé diversi benefici per la salute, se assunto con moderazione. Tuttavia, è importante non eccedere nelle dosi consigliate. Ma quante tazzine di caffè si possono bere al giorno? E quando è meglio evitarlo? Ne parla la dottoressa Maria Bravo, biologa nutrizionista di Humanitas San Pio X, in un articolo pubblicato su Humanitas Salute.

Caffè: benefici, quantità consigliate e quando evitarlo

Caffè: i benefici per la salute

I benefici del caffè derivano dalla sua composizione ricca di composti bioattivi, tra cui polifenoli dell'acido clorogenico e lignani, che possiedono proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, oltre a favorire la vasodilatazione. Nel dettaglio, poi:

Aiuta a mantenere la pressione sotto controllo : uno studio condotto su oltre 1500 persone, iniziato nel 1972 in Romagna e pubblicato nel 2023 su Nutrients, ha dimostrato che il consumo di caffè non aumenta la pressione nelle persone sane, ma contribuisce piuttosto a mantenerla stabile.

: uno studio condotto su oltre 1500 persone, iniziato nel 1972 in Romagna e pubblicato nel 2023 su Nutrients, ha dimostrato che il consumo di caffè non aumenta la pressione nelle persone sane, ma contribuisce piuttosto a mantenerla stabile. Benefico per il cuore : numerosi studi hanno evidenziato che il consumo moderato di caffè può avere effetti positivi sul sistema cardiovascolare, senza aumentare il rischio di fibrillazione atriale, malattie coronariche, infarto o ictus cerebrale, a patto che non si ecceda nelle dosi consigliate e si prediligano varianti come espresso, moka e caffè istantaneo, evitando invece il caffè non filtrato. Tuttavia, chi è più sensibile alla caffeina potrebbe riscontrare un lieve aumento temporaneo della frequenza cardiaca o della pressione arteriosa.

: numerosi studi hanno evidenziato che il consumo moderato di caffè può avere effetti positivi sul sistema cardiovascolare, senza aumentare il rischio di fibrillazione atriale, malattie coronariche, infarto o ictus cerebrale, a patto che non si ecceda nelle dosi consigliate e si prediligano varianti come espresso, moka e caffè istantaneo, evitando invece il caffè non filtrato. Tuttavia, chi è più sensibile alla caffeina potrebbe riscontrare un lieve aumento temporaneo della frequenza cardiaca o della pressione arteriosa. Contribuisce al controllo del colesterolo : consumare caffè con moderazione può aiutare a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo totale e LDL, soprattutto se abbinato a uno stile di vita sano e attivo.

: consumare caffè con moderazione può aiutare a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo totale e LDL, soprattutto se abbinato a uno stile di vita sano e attivo. Contrasta la stanchezza : grazie alla caffeina, il caffè ha un effetto stimolante sul sistema nervoso centrale, aiutando a contrastare temporaneamente la fatica. Tuttavia, un consumo eccessivo potrebbe influire sulla qualità del sonno, quindi il riposo resta la soluzione migliore per combattere la stanchezza.

: grazie alla caffeina, il caffè ha un effetto stimolante sul sistema nervoso centrale, aiutando a contrastare temporaneamente la fatica. Tuttavia, un consumo eccessivo potrebbe influire sulla qualità del sonno, quindi il riposo resta la soluzione migliore per combattere la stanchezza. Possiede un leggero effetto analgesico: la caffeina ha un'azione sul sistema nervoso centrale che può contribuire a ridurre la percezione del dolore in modo lieve.

Ricordiamo, poi, che secondo un recentissimo sondaggio della European federation of associations of dieticians (Efad), realizzato in collaborazione con l'Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC), quasi i due terzi dei dietisti europei ritengono che bere caffè con moderazione apporti benefici al nostro organismo. Una convinzione supportata dalla scienza, che ha confermato, appunto, il ruolo del caffè come prezioso alleato del nostro benessere, dalla digestione alla salute cardiovascolare, fino alla concentrazione all'attività sportiva. La ricerca europea, poi, ha trovato anche un'associazione significativa tra consumo di caffè e inferiore rischio di mortalità per differenti cause.

Quanti caffè si possono bere al giorno?

Detto dei benefici, quante tazzine di caffè si possono bere al giorno? Secondo Humanitas, la dose massima giornaliera di caffeina raccomandata è di 400 milligrammi, equivalenti a circa cinque tazzine di caffè preparato con la moka o quattro tazze di caffè americano. Ma il consiglio generale è di non superare le tre tazzine al giorno. Per le donne in gravidanza, invece, si raccomanda di limitarsi a un massimo di due tazzine al giorno.

Quando è meglio evitare il caffè?

Alcune condizioni particolari richiedono un'attenzione maggiore al consumo di caffeina. Durante la gravidanza, come riportato poc'anzi, il consumo deve essere moderato, poiché il corpo della donna subisce cambiamenti cardiovascolari, come l'aumento della frequenza cardiaca per garantire un adeguato apporto di sangue al feto. Inoltre, la caffeina attraversa la placenta e il feto ha una capacità limitata di metabolizzarla. Alcuni studi suggeriscono che un eccessivo consumo di caffeina in gravidanza possa essere associato a un aumentato rischio di aborto spontaneo.

In gravidanza il consumo di caffè deve essere moderato

Anche chi soffre di gastrite o reflusso gastroesofageo potrebbe sperimentare sintomi come bruciore di stomaco o rigurgito, poiché la caffeina stimola la produzione di succhi gastrici, aumentando l'acidità dello stomaco. Detto ciò, la sensibilità alla caffeina varia da persona a persona in base alla predisposizione genetica. Alcuni individui possono bere caffè anche prima di dormire senza conseguenze, mentre altri possono avere difficoltà a prendere sonno se assumono caffeina dopo pranzo.