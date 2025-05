Papa Leone XIV ha il suo gelato firmato Eugenio Morrone: ecco com'è

Nei giorni in cui è ritornato in campo il campione Jannik Sinner per gli internazionali di tennis, anche il campione del mondo di gelateria Eugenio Morrone è tornato in auge con il gusto che aveva realizzato lo scorso anno per omaggiare il tennista a seguito dei numerosi successi: mandarino, carota e limone, a basso contenuto di zuccheri ma ricco di fibre e vitamine. Da campione a campione per quella che potremmo definire una parabola "dolcemente sportiva".

Il maestro gelatiere Eugenio Morrone

Morrone, si sa, non è nuovo a fare omaggi di questo tipo e così visto che il cibo ha un significato che va oltre il semplice nutrimento ma da sempre è declinato in simboli e significati religiosi, il maestro gelatiere e ambasciatore dell'Associazione italiana gelatieri - già Tre Coni Gambero Rosso nel 2024 e nel 2025, e premiato nella Hall of Fame del Gelato Festival World Ranking - ha realizzato un gelato artigianale italiano in occasione dell'elezione del nuovo Papa, Leone XIV.

Eugenio Morrone e il gelato per Papa Leone XIV

«È un omaggio al Santo Padre per il quale ho realizzato un gelato di cheesecake con crumble di nocciola romana e salsa maracuya e mango. Il gusto cheesecake, riferito alle origini di Robert Francis Prevost, è interpretato in chiave cosiddetta "Chicago style" - variante realizzata con formaggio fresco cremoso, uova e zucchero che insieme danno compattezza e cremosità - la nocciola romana in onore alla Chiesa di Roma, principale riferimento del cattolicesimo universale, e la salsa maracuya e mango per ricordare la sua attività di missionario in Perù. Un gelato per celebrare la sua elezione e che, soprattutto, sia di buon auspicio per il nuovo pontificato» ha spiegato Eugenio Morrone.

Il gelato di Eugenio Morrone per Papa Leone XIV

In vista dell'imminente estate il gelatiere di origini calabresi, ormai a Roma da oltre 16 anni con le sue gelaterie "Fior di Luna" a Trastevere e "Il Cannolo Siciliano" al Pigneto, lancia anche i nuovi gusti di stagione che ovviamente si possono trovare nelle sue location insieme al gelato targato Papa Leone XIV. In attesa che arrivi l'afa ecco un sorbetto di limoni di Rocca Imperiale, pianta del territorio cosentino la cui lavorazione della buccia permette di estrarre olii essenziali e che rilascia un gusto amabile e succoso, e pesca bianca con cui abbinare un calice di prosecco per un aperitivo fresco ed estivo. Infine, un gelato al pesto di arachide tostato a legna con salsa al caramello salato.

Intanto, il gusto che celebra il nuovo Pontefice è già richiestissimo, fanno sapere dai laboratori di Morrone, chissà se Papa Leone XIV - già amato da tutti per la sua semplicità - non vada a farsi un giro per Roma nelle gelaterie del maestro calabrese per assaggiarlo direttamente. Al contrario, Morrone potrebbe sempre omaggiarlo portando lui al Santo Padre una vaschetta con cheesecake, crumble di nocciola romana e salsa maracuya e mango.