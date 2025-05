Filiera corta e farine professionali: dalla scelta del grano al supporto tecnico

Fondata nel 1875 a Renazzo, in provincia di Ferrara, da Valente Pivetti, Molini Pivetti è oggi una delle realtà italiane più rilevanti nella lavorazione del grano tenero. Con sei centri di stoccaggio, tre centri di ricerca e una capacità produttiva di 450.000 tonnellate di farine all’anno, l’azienda ha chiuso il 2024 con un fatturato superiore a 104 milioni di euro. Un risultato che premia un approccio, lungo tutto il processo produttivo, fondato sulla qualità delle materie prime, sulla collaborazione con gli agricoltori e su un sistema di filiera controllata.

Campi Protetti Pivetti da filiera corta e certificata CSQA

Questo innovativo modello è Campi Protetti Pivetti, sinonimo di una filiera corta, certificata CSQA, attiva dal 2016, che oggi è digitalizzata e in parte anche sostenibile. Questo approccio integrato di filiera garantisce qualità e tracciabilità completa, valorizza il territorio e promuove un’agricoltura più sostenibile..

Farine professionali Molini Pivetti

Molini Pivetti risponde alle esigenze dei professionisti dell'arte bianca, delle catene di pizzerie e della ristorazione, di distributori e industrie con farine processionali che assicurano performance elevate, stabilità dei risultati e alta lavorabilità. Per il mondo della pizza, la Linea Professional Pizza garantisce tempi di lievitazione ottimali e una resa costante, affiancata dalla Linea Special, pensata per diverse tipologie di pizze. Di rilievo anche la Linea Gran Riserva dalla filiera Campi Protetti Pivetti, prodotta con grani 100% emiliani all’interno di una filiera certificata per qualità, controllo e sostenibilità.

La Linea Special di Molini Pivetti

Nel settore pasticceria, la Linea Pasticceria comprende referenze specifiche per lievitati, croissant, sfoglia e frolla, studiate per rispondere alle esigenze dei laboratori artigianali e industriali. Per la panificazione, la Linea Professional propone un’ampia varietà di farine e miscele con diversi valori di forza, ideali per ogni tipo di lavorazione. Infine, le farine dedicate alla pasta fresca si distinguono per versatilità e resa: la Farina Rosa è adatta a pasta ripiena e all’uovo, mentre la Semola di Grano Duro Dalia si presta alla realizzazione di pasta secca e all’uovo.

Molini Pivetti a TuttoPizza 2025: qualità per l’arte bianca professionale

Dal 19 al 21 maggio 2025, Molini Pivetti parteciperà a TuttoPizza a Napoli, presso Pad. 3B, Stand 308-313. Durante l'evento, numerosi professionisti provenienti da diverse regioni italiane daranno vita a tre giornate di degustazioni e dimostrazioni pratiche, mettendo al centro le farine per pizzeria e pasticceria, e le tecniche più efficaci per ottenere impasti perfetti.

I pizzaioli di Molini Pivetti

Pivetti Lab: formazione e consulenza per l’efficienza produttiva

Oltre alle farine, Molini Pivetti si conferma un punto di riferimento anche nel supporto tecnico grazie ad un proprio team di esperti che offre formazione e consulenza professionale, sia in sede, presso il Pivetti Lab, che direttamente presso i distributori.

L'impegno nel foodservice

Nel 2024, Molini Pivetti ha promosso il gemellaggio tra Ferrara e Pompei, con l'intento di valorizzare la figura professionale del pizzaiolo. Un impegno da cui nasce anche la collaborazione con Academy Iannucci, progetto di formazione, oggi presente in 4 sedi (tra cui il Pivetti Lab), di cui l'azienda è main sponsor.

Molini Pivetti si distingue per l'impegno nel foodservice

Tra le iniziative più rilevanti, il format Pivetti in Pizzeria Selection, nato in collaborazione con Garage Pizza e Dissapore, promuove e valorizza la creatività nella pizza coinvolgendo numerosi pizzaioli da tutta Italia. Due ambassador rappresentano l’impegno di Molini Pivetti nel settore foodservice: Edoardo Ammendola, della storica Antica Pizzeria Di Matteo di Napoli, e il pastry chef Ciro Poppella, celebre per il suo “Fiocco di neve”.