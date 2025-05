Dallo smash burger al pollo hot & honey: i must-have della ristorazione veloce

SALOMON FoodWorld® porta nel cuore del food service europeo uno dei prodotti più richiesti del momento: lo Smash Burger. Croccante fuori, morbido dentro, si distingue per la rapidità di preparazione e per un’esperienza gustativa nuova.

Gli Smash Burger SALOMON FoodWorld®

«Lo Smash Burger è una tendenza molto diffusa in Europa», afferma Maik Pötschke, Head of Marketing, «e permette ai nostri clienti di offrire qualcosa di unico, pronto in pochi minuti e con una consistenza croccante grazie alla placcatura e al nostro speciale bun». La versione vegetariana pre-schiacciata si rivolge anche a flexitariani e giovani consumatori, sempre più attenti a soluzioni alternative alla carne.

Mac’n’Cheese Bites: comfort food americano con twist europeo

Tra le ultime novità Salomon, spiccano i Mac’n’Cheese Bites: piccole pepite cremose dal cuore di pasta e formaggio, fritte fino a diventare irresistibilmente dorate. Uno snack che fonde spirito americano e gusto continentale, perfetto per aperitivi gourmet o proposte street food.

«È appena arrivato e siamo la prima country a proporlo», racconta Giovanni Vitale, Head of Marketing Italy. «È uno dei prodotti più apprezzati, semplice ma d’impatto, pensato per stupire anche fuori dal piatto principale».

Pork Belly Chunks e pollo “Hot & Honey”: gusto internazionale in chiave easy

Grande interesse anche per i nuovi Pork Belly Chunks, cubetti di pancia di maiale cotti a bassa temperatura e avvolti da una salsa coreana sticky. A questi si affianca una sovraccoscia di pollo disossata, marinata in salsa hot & honey, croccante in superficie e tenera all’interno.

Pork Belly Chunks e pollo “Hot & Honey” SALOMON FoodWorld®

«Sono soluzioni che fanno fatica a restare nei piatti», scherza Vitale. «Ogni volta che le serviamo, i clienti non vorrebbero mai smettere di assaggiare». Questi prodotti rispondono alla richiesta crescente di piatti già pronti ma dal sapore artigianale, pensati per semplificare il lavoro dei ristoratori e offrire ai clienti esperienze autentiche e coinvolgenti.

Food trends e nuove esperienze per la ristorazione

La visione di SALOMON FoodWorld® è chiara: anticipare i trend globali del gusto con proposte capaci di valorizzare ogni contesto ristorativo, dal fast casual alla ristorazione più strutturata.

«Cerchiamo continuamente di proporre tendenze culinarie emergenti e idee in linea con i gusti contemporanei», spiega Potschke. Smash burger, comfort food, ricette internazionali e opzioni plant-based: ogni prodotto nasce per interpretare in chiave contemporanea le esigenze dei consumatori e semplificare la vita ai professionisti del settore.