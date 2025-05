Quando la farina racconta storie: nasce il progetto “Proud to be Pasini”

Molino Pasini, azienda mantovana con oltre un secolo di esperienza nella produzione di farine di alta qualità, presenta “Proud to be Pasini”: un progetto che trasforma la farina in un simbolo di cultura e identità contemporanea.

Gianluca Pasini, amministratore delegato di Molino Pasini

«Siamo partiti dalla nostra storia, dalle nostre radici, da quello che i nostri nonni ci hanno lasciato», afferma Gianluca Pasini, amministratore delegato dell'azienda. «Abbiamo voluto creare questa community di persone che condividono esattamente i nostri ideali: qualità, storia, passione, prodotto».

Una rete globale di professionisti e creativi uniti dalla passione per la farina

Il progetto mira a costruire una rete internazionale di “Pasini lovers”: professionisti, artigiani, artisti e creativi che condividono la passione per la farina di qualità. «Vogliamo creare connessioni inedite, contaminazioni virtuose, visioni condivise», sottolinea Pasini.

I membri della community saranno riconoscibili attraverso un kit di segni identificativi, progettato dallo studio Lissoni GraphX, simboli esclusivi che testimoniano l'appartenenza e l'impegno verso l'unicità delle farine Pasini.

Formazione e crescita condivisa: il cuore pulsante della community

«Per loro verrà creato un programma apposito di crescita, di condivisione, di contenuti», spiega Pasini. Il progetto prevede corsi di formazione tecnica e manageriale, incontri dedicati e contenuti esclusivi, con l'obiettivo di favorire una crescita personalizzata e collettiva.

“Proud to be Pasini” si propone come un movimento che celebra la farina di qualità

«Verranno messi in condizione di avere una crescita personalizzata perché si sentono e si devono sentire parte di questo movimento che è un movimento di crescita culturale», aggiunge l'ad.

Un movimento che celebra l'arte bianca e l'italianità nel mondo

“Proud to be Pasini” si propone come un movimento che celebra la farina di qualità come elemento distintivo dell'italianità nel mondo. Attraverso la condivisione di esperienze, tecniche e storie, la community intende valorizzare l'arte bianca come espressione culturale e creativa.

«In questo movimento c'è proprio tutto quello che significa essere orgogliosi di avere un prodotto che è un prodotto targato e firmato Molino Pasini», conclude Pasini.