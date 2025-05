 Piatti creativi a base di legumi e cereali, idee fresche e salutari per l'estate

Durante la stagione calda, cresce l’esigenza di proporre piatti freschi, leggeri e nutrienti, in linea con le preferenze di consumatori sempre più attenti al benessere e alla sostenibilità. In questo scenario, legumi e cereali si affermano come ingredienti fondamentali per la ristorazione estiva, grazie alla loro versatilità, al valore nutrizionale e alla capacità di adattarsi a numerose preparazioni.

Insalata di quinoa rossa e grano alla mediterranea

Tendenze della ristorazione estiva: focus su cucina sana e plant-based

La domanda di piatti vegetali e bilanciati è in costante crescita. Il settore food service registra un aumento dell’offerta di menù plant-based, pensati per soddisfare un pubblico eterogeneo: dai flexitariani ai consumatori vegani, fino a chi desidera semplicemente ridurre il consumo di carne in favore di proteine vegetali.

Nel 2024, il 7,2% degli italiani si è dichiarato vegetariano, in aumento rispetto al 4,2% del 2023. Inoltre, il 2,3% segue una dieta vegana, portando al 9,5% la quota complessiva di popolazione che adotta un'alimentazione a base vegetale. Il 19% degli italiani ha modificato le proprie abitudini alimentari verso una dieta più vegetale, includendo vegetariani, vegani e flexitariani. (fonte: alefreshmarket.it)

In questo scenario, i legumi (ceci, lenticchie, fagioli) e i cereali integrali (quinoa, farro, bulgur, grano saraceno) sono sempre più protagonisti. Ricchi di fibre, proteine e micronutrienti, si prestano a ricette estive colorate, leggere e gustose, come insalate, poke bowl, hummus, burger vegetali e piatti unici.

Benefici nutrizionali, sostenibilità ambientale e food cost contenuto

Dal punto di vista nutrizionale, legumi e cereali rappresentano una fonte completa di energia sostenibile. L’apporto combinato di proteine vegetali e carboidrati a basso indice glicemico consente di formulare piatti equilibrati, ideali per ogni momento della giornata.

Oltre ai vantaggi per la salute, l’utilizzo di questi ingredienti si inserisce in un contesto di sostenibilità ambientale. Rispetto alle proteine animali, legumi e cereali richiedono meno risorse naturali e producono un impatto ambientale ridotto, rispondendo così alle esigenze di una cucina più responsabile e consapevole.

Poke di Bulgur e Quinoa con tonno e cetrioli

Rappresentano un valore aggiunto per la gestione economica della cucina professionale. Grazie alla loro lunga conservabilità e all’assenza di scarti, questi ingredienti permettono di ottimizzare i tempi di preparazione, ridurre il food cost ed evitare sprechi, pur mantenendo alta la qualità del servizio.

Inoltre, la versatilità dei legumi e cereali si traduce in una grande libertà creativa per gli chef, che possono rielaborarli in molteplici contesti, dal buffet al servizio à la carte, passando per la ristorazione veloce e lo street food.

Legumi e Cereali in Doypack®: la nuova gamma Bonduelle per la ristorazione professionale

Bonduelle Food Service, la divisione del Gruppo Bonduelle dedicata al canale Fuori Casa, presenta la nuova linea Legumi e Cereali in formato Doypack®. Una soluzione vegetale pensata per rispondere alle esigenze della ristorazione moderna, ideale per la preparazione di piatti estivi sani, originali e ricchi di gusto.

La gamma Legumi e Cereali in Doypack® da 800 gr

Il formato Doypack® da 800g rappresenta una scelta strategica per la cucina professionale. Conservazione a temperatura ambiente, facile stoccaggio e nessuna necessità di liquido di governo rendono il prodotto subito pronto all’uso. L’assenza di metalli nell’apertura garantisce la massima sicurezza per l’operatore durante l’utilizzo.

I legumi si presentano integri, compatti e dal gusto naturale, mentre i cereali croccanti rispondono alle preferenze dei consumatori contemporanei. La gamma permette di ottimizzare tempi e risorse, ridurre gli scarti e migliorare il controllo del food cost, aspetti essenziali per ogni realtà del settore food service.

Cinque referenze equilibrate e plant-based nel Quaderno Ricette Doypack®

La linea Legumi e Cereali in Doypack® è disponibile in cinque referenze, ceci, fagioli rossi, grano saraceno tostato, mix di bulgur e quinoa, mix di grano e quinoa rossa Tutti gli ingredienti rispondono ai più recenti trend della ristorazione: attenzione alla cucina plant-based, piatti bilanciati, sapori autentici e combinazioni leggere, perfette per la stagione estiva.

Insalata di grano saraceno tostato, mais, pollo, pomodori semi dry e scaglie di parmigiano

Per valorizzare la versatilità della gamma, Bonduelle Food Service ha realizzato il Quaderno di Ricette Legumi e Cereali in Doypack®. All’interno, numerose idee per piatti freschi e colorati, come:

Numerose ricette per valorizzare al massimo la versatilità della linea e permettere agli chef di sperimentare nuove combinazioni di sapori e applicazioni in cucina.