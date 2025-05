CiambelLotto: il dolce di Da Vittorio per il restauro della Chiesa di San Bernardino

Si chiama CiambelLotto ed è un dolce nuovo di zecca, ideato da Da Vittorio in occasione della mostra Dentro Lorenzo Lotto allestita all'Accademia Carrara di Bergamo. Costa 30 euro, ne viene devoluta una parte al progetto espositivo dedicato al pittore veneziano e, al tempo stesso, contribuisce al restauro della Chiesa di San Bernardino. È disponibile online, nei punti vendita Da Vittorio Selection e nella storica Pasticceria Cavour1880 in Città Alta.

La collaborazione tra Accademia Carrara e la famiglia Cerea del tristellato Da Vittorio, già avviata nel 2024 con il sostegno al restauro del dittico di Franz Godin, si rinnova ora in occasione della grande mostra dedicata a Lotto, con una creazione inedita: come annunciato, un ciambellone a due lievitazioni (20 ore la prima, 10 la seconda), dal cuore morbido e fruttato, grazie all'aggiunta di frutti di bosco. Il progetto non nasce solo per accompagnare l'esposizione, ma vuole coinvolgere direttamente il pubblico nel sostegno alla tutela del patrimonio artistico bergamasco.

La Chiesa di San Bernardino, che custodisce la celebre pala ora esposta in Carrara, è infatti al centro di un intervento di restauro che necessita di fondi, e proprio da qui nasce l'idea di coniugare cultura e bontà. Ogni CiambelLotto venduto permetterà di donare 5 euro alla Fondazione Accademia Carrara, contribuendo in modo tangibile a questa operazione collettiva. «La Chiesa di San Bernardino è da sempre un luogo del cuore per tutti i bergamaschi - spiega in una nota la famiglia Cerea. Contribuire al progetto dedicato a Lotto e così al restauro di questo edificio è il nostro modo di testimoniare l'amore che proviamo per la città e i suoi abitanti, che ci sono sempre stati vicini sin da quando abbiamo aperto il ristorante».

La Chiesa di San Bernardino a Bergamo (credits: Wikipedia)

Il dolce, elegante nella sua semplicità, entra così a far parte del racconto corale di Dentro Lorenzo Lotto, una mostra che non si limita all'allestimento di opere, ma apre a riflessioni più ampie sul significato della cura e dell'attenzione verso il bello, in ogni sua forma. Un messaggio condiviso anche dai vertici dell'istituzione museale: «Dentro Lorenzo Lotto è un progetto che si muove tra arte e tutela, per aprirsi alla partecipazione e trovare lì ulteriori significati - dichiarano la direttrice della Carrara Maria Luisa Pacelli e il general manager della Fondazione Gianpietro Bonaldi. Da Vittorio e la famiglia Cerea, ancora una volta, affiancando Accademia Carrara, dimostrano sensibilità per l'arte e responsabilità prendendosene cura».