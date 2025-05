Dopo l'incendio, la rinascita: così Mancin Nadia è tornata più forte di prima

Due anni fa, in questi giorni, a Rivà di Ariano Polesine (Ro), un paesino polesano, lungo la Statale Romea a due passi dal Po, dove prima si trovava lo stabilimento Mancin Nadia si vedeva solo un ammasso di macerie. Infatti ad inizio 2023 un incendio devastante - forse causato da un corto circuito o una batteria difettosa che in piena notte ha innescato quelle fiamme maledette - ha ridotto in cenere l'intero stabilimento, mandando in fumo anni di lavoro e sacrifici. Una botta pesante, per tanti sarebbe stato un colpo da ko, con danni di oltre 10 milioni di euro. Invece, la famiglia De Agostini, proprietaria dello stabilimento - con in testa il fondatore Martino assieme alla moglie Nadia Mancin (che nel lontano 1983 aveva dato il suo il nome alla azienda ittica di famiglia) ed ai figli Marco, Michele e Fabio già inseriti nei ruoli chiave - dopo un momento di comprensibile sgomento e preoccupazione ha avuto la forza, la capacità e lo spirito per affrontare tale tragedia.

Il management di Mancin Nadia

Si è rimboccata le maniche, ha rassicurato clienti e fornitori e nel giro di una ventina di giorni è tornata operativa, anche se in condizioni di emergenza. Ha preso in affitto dei capannoni, li ha attrezzati ed ha ripreso la produzione con la stessa affidabilità di prima. Per onorare i contratti, rifornire i clienti e garantire l'occupazione agli 80 e passa dipendenti che hanno continuato a lavorare ed a ricevere regolarmente lo stipendio. Un impegno concreto a conferma dell'importanza e della centralità delle risorse umane nella strategia aziendale.

Mancin Nadia: i lavori per il nuovo stabilimento

Nel contempo si sono avviati i lavori per la costruzione del nuovo stabilimento che è stato rimesso in piedi in poco più di due anni. Una struttura moderna con oltre 6mila metri quadri di superficie produttiva, costruita nel luogo del precedente, dotata delle tecnologie di ultima generazione per dare vita ad un modello produttivo ancora più efficiente e sostenibile. C'è anche un magazzino automatizzato con circa 50mila posti pallet ed un importante impianto fotovoltaico che fornisce il 30% dell'energia elettrica.

«Dopo la batosta di inizio 2023, che ha messo in discussione anni di lavoro, esperienza e dedizione - ricorda il ceo Marco De Agostini - era difficile ipotizzare una ripresa. Invece in meno di 20 giorni siamo tornati operativi, con la stessa qualità e determinazione, scegliendo di ricostruire guardando avanti, cogliendo questa sfida come un'occasione per rilanciarci. Abbiamo investito in tecnologie, riorganizzato i processi, rafforzato l'identità del gruppo. Oggi la Mancin Nadia Srl è nuovamente pienamente operativa e affiancata dalla Mgib, l'azienda del gruppo con sede a Goro, specializzata nella depurazione dei mitili e nella distribuzione alla Gdo di cozze, vongole, lupini, fasolari, cannolicchi ed ostriche. Insieme, contiamo circa cento collaboratori: un patrimonio umano fondamentale, il cuore della nostra ripartenza».

Tra i punti di forza di Mancin Nadia: marinati e prodotti conservati

Tra i suoi punti di forza spiccano le ottime insalate di mare a base di molluschi, ed i prodotti conservati della famiglia del pesce azzurro (sardine, alici e sgombri) ed altre specialità a base di seppie e polpo. L'intera produzione, che segue rigorosamente la catena del fresco a temperatura controllata, è declinata in confezioni di diversi formati per tutti i canali di vendita (retail e catering) e diverse modalità di conservazione. Molta attenzione viene riservata alla scelta delle materie prime, di assoluta qualità, e ai controlli del processo di lavorazione a tutela di clienti e consumatori.

Alcuni prodotti di Mancin Nadia

Il suo core business è da sempre quello dei “marinati”, cioè prodotti ittici conservati con la tecnica della marinatura, tipica della zona deltizia tra Chioggia e Comacchio, che l'azienda ha affinato per renderla via via sempre meno caratterizzante, in un continuo processo di ricerca del gusto.

Mancin Nadia: un futuro nel segno di innovazione, tradizione e sostenibilità

Il taglio del nastro, previsto per il 30 maggio, sarà anche l'occasione per illustrare la nuova immagine dell'azienda e presentare le nuove linee di prodotto. «Una ripresa quindi e poi un'ulteriore crescita - prosegue il ceo De Agostini - cercata con risposte efficaci e all'altezza delle esigenze del consumatore moderno, sia in termini di proposte assortimentali e sia organizzative. Inoltre da qualche anno sono entrati in forze nel nostro organico, coloro che rappresentano la terza generazione di famiglia (Andrea, Martina e Giulia De Agostini e Lorenzo Negri), oltre a figure di provata esperienza nel mondo della grande distribuzione e della ristorazione».

I dipendenti di Mancin Nadia

Negli ultimi due anni, con la produzione in condizioni di provvisorietà, l'azienda ha dovuto rinunciare a circa il 20% del fatturato. La commercializzazione avviene per il 70% nella GDO ed a seguire Ingrosso Tradizionale (25%) ed Horeca per la restante parte del 5%. L'obiettivo è quello di portare il fatturato a 20 milioni di euro entro il 2026.

Mancin Nadia, presidiati tutti i reparti della Gdo

Inoltre presidia tutti i reparti espositivi della Gdo (cioè gastronomia, libero servizio e pescheria) con prodotti a marchio proprio o private label. Tutti prodotti freschi e freschissimi con formati e ricette adatte al tipo di assortimento proposto. In particolare nei reparti libero servizio è presente con la sua linea Mareinsieme oppure con marchio del distributore. Nei Reparti Pescheria è invece presente con la propria linea Frescovivo, nelle classiche reti a vista e in vaschette in Atp (atmosfera protettiva), per garantire una durata fino a 10 giorni. «Stiamo elaborando nuove strategie commerciali e di marketing - sono sempre parole del ceo De Agostini - con l'obiettivo di rafforzare il brand, ampliare la gamma dei prodotti e consolidare la nostra presenza nei canali professionali. Una delle novità più rilevanti è il prossimo lancio di una linea dedicata al canale Horeca».

Mancin Nadia: piatti pronti per canale horeca e ristorazione smart

Proprio l'horeca è il segmento su cui l'azienda punta per consolidare la propria crescita. È stato approntato un nuovo reparto produttivo dotato delle principali certificazioni igienico-sanitarie conformi agli standard dei mercati europei, per la cottura ed il raffreddamento delle varie materie prime. Poi è stata avviata una collaborazione con lo chef veronese Fabio Tacchella, grande conoscitore della ristorazione collettiva, per studiare una linea dedicata con formati ottimizzati, adeguata shelf life (cioè periodo di validità dei prodotti) e flessibilità d'impiego nelle cucine professionali.

Lo chef veronese Fabio Tacchella

Tacchella ha già elaborato cinque piatti pronti, sani, tracciabili e sostenibili, pensati per il settore della ristorazione smart e della moderna distribuzione organizzata. Si tratta di Cozze alla tarantina, Cozze alla marinara, Polpo con patate, Seppie con piselli e Base Mare la cui composizione equilibrata la rende ideale come antipasto o piatto unico. Inoltre è in preparazione un hamburger a base di pesce, in stretto raccordo con esperti nutrizionisti, per intercettare l'importante canale della ristorazione scolastica che rientra tra gli obiettivi di medio periodo dell'azienda.

Infine, per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente e la filiera etica, Mancin Nadia Srl è da sempre impegnata nell'utilizzo di materie prime provenienti da aree certificate per la pesca sostenibile. Inoltre, è in prima linea nell'utilizzo di packaging riciclabili e vaschette di carta ed alluminio ed a minimizzare l'uso di conservanti senza compromettere sicurezza e shelf-life.