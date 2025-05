Molino Paolo Mariani, realtà storica dell’entroterra marchigiano con quattro generazioni di esperienza alle spalle, propone un nuovo orizzonte nel mondo delle farine senza glutine. La nuova linea Gluten Free, è stata sviluppata con l’obiettivo di unire gusto, artigianalità e benessere, senza compromessi sulla qualità.

Senza glutine e ad alta forza: le farine firmate Molino Paolo Mariani

«Abbiamo voluto lanciare in anteprima la nostra prima farina senza glutine, ottenuta da ingredienti naturali e sviluppata grazie al lavoro di Matteo Ghigino», spiega Danny Mariani, Ceo dell’azienda. Un progetto che affonda le sue radici in anni di ricerca, culminati in una gamma pensata per soddisfare anche i palati più esigenti con pizze, baguette, crostate e molto altro.

Gluten free: una missione di gusto e inclusione

«Abbiamo studiato farine che avessero un sapore più strutturato, che non ricordasse l’amido tipico dei prodotti senza glutine», racconta Matteo Ghigino, tecnico gluten free del Molino e founder di AmidoLab. «Volevamo qualcosa che fosse vicino all'identità del nostro molino. Chi ha assaggiato i nostri prodotti, celiaci e non, ha detto: sembra davvero pizza o pane!».

L’obiettivo era chiaro: creare una gamma senza glutine dal gusto autentico, con una “etichetta pulita”, lontana da ingredienti complessi e strutture artefatte. «È la nostra missione portare il prodotto a questo livello, e oggi possiamo dire di esserci riusciti», conclude Ghigino.

Volare: farine ad alte prestazioni per professionisti

Accanto alla linea gluten free, Molino Paolo Mariani propone le referenze Volare e Volare Forte, dedicate ai professionisti della pizza e della panificazione. Volare è pensata per chi cerca prestazioni elevate e costanti, perfetta per pizza in pala, pizza contemporanea e al padellino. Con un alto tenore proteico, Volare Forte è invece ideale per lunghe lievitazioni e impasti che richiedono forza, elasticità e tenuta.

Le farine Volare e Volare Forte di Molino Paolo Mariani

«Amiamo affiancare i professionisti nella ricerca della massima qualità, fornendo strumenti che possano valorizzare ogni creazione in cucina», sottolinea Danny Mariani.

Il valore dell’artigianalità in continua evoluzione

L’approccio di Molino Paolo Mariani non si limita alla produzione: è un impegno continuo nella ricerca, nella formazione e nella sostenibilità. Ogni referenza è il frutto di un lavoro corale che mette al centro artigiani, tecnologi e maestri panificatori, con l’obiettivo di elevare la qualità del prodotto finito.

Matteo Ghigino e Danny Mariani

Dalla selezione delle materie prime alla cura in fase di macinazione, ogni fase è concepita per offrire una gamma di farine che sappia rispondere alle nuove esigenze, sia professionali sia quotidiane.