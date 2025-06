La forza delle tre “S”: Scienza, Sapienza e Specializzazione per Essse Caffè

C’è una storia che profuma di caffè e di famiglia, scritta tazzina dopo tazzina nel cuore di Bologna. È la storia di Essse Caffè, fondata nel 1979 da Francesco Segafredo insieme alle sorelle Chiara e Cristina Segafredo, unendo il know-how di generazioni e una lunga esperienza nel mondo della torrefazione.

Essse Caffè per professionisti del settore Horeca

Un’impresa che ha trasformato una passione autentica in un modello imprenditoriale solido e innovativo, profondamente radicato nei valori del Made in Italy.

Un modello imprenditoriale fondato su Scienza, Sapienza e Specializzazione

Le tre “S” che compongono il nome - Scienza, Sapienza, Specializzazione - rappresentano ancora oggi la bussola che orienta ogni scelta dell’azienda: dalla selezione accurata delle miscele alla formazione professionale di baristi e operatori del settore.

La Scienza è il cuore della ricerca continua: fin dall’inizio l’azienda ha instaurato collaborazioni con università italiane per lo studio del caffè e dei suoi processi di trasformazione. La Sapienza rappresenta l’esperienza maturata nel tempo, tramandata da generazioni e costantemente arricchita attraverso formazione e confronto.

La Specializzazione, infine, è la capacità di concentrare know-how e tecnologia nella produzione di miscele eccellenti e costanti, pensate per garantire un espresso di alta qualità in ogni tazza. Un approccio che trova la sua massima espressione nel settore horeca, da sempre cuore pulsante e ambito principale dell’attività di Essse Caffè.

Espansione globale e visione generazionale condivisa

Con un fatturato di 44,238 milioni di euro nel 2024 e una presenza consolidata in oltre 60 Paesi, Essse Caffè si conferma un punto di riferimento nel mondo dell’horeca e, più recentemente, anche nel consumo domestico, testimoniato dal recente lancio del caffè in grani per un’esperienza di alto livello anche a casa.

Riccardo Auteri, Agata Segafredo, Francesco Segafredo, Ruggero Auteri e Pietro Buscaroli

Un’evoluzione guidata da una visione generazionale lungimirante: oggi, la quarta generazione della famiglia Segafredo – Agata Segafredo, Pietro Buscaroli, Riccardo e Ruggero Auteri – affianca l’attuale leadership, portando nuove energie e prospettive, in sinergia con una governance manageriale rinnovata, a supporto di un percorso di crescita sempre più strutturato e sostenibile.

Sistema Espresso proprietario e tecnologia al servizio del gusto

Nel tempo, l’azienda ha sviluppato un Sistema Espresso proprietario che rappresenta il perfetto equilibrio tra innovazione tecnologica e ricerca sensoriale. Il sistema, nato dalla consapevolezza che anche in capsule si può ottenere un prodotto di alta qualità, punta su costanza, corpo e persistenza, garantite sin dalla prima estrazione. Ultima nata è Expresss, un sistema di macchina e capsule per ristorazione e hospitality che coniuga semplicità d’uso e risultati da barista.

Sistema Express di Essse Caffè

Miscela Masini: un’icona del caffè italiano di alta gamma

Ma la vocazione all’eccellenza non si esaurisce nella tecnologia: la storica Miscela Masini, che incide per il 35% sul fatturato - risultato unico per un prodotto top di gamma - è diventata un’icona di qualità, riconoscibilità e fedeltà del consumatore, protagonista di un prestigioso co-branding con il maestro pasticcere Sebastiano Caridi.

Alta qualità e formazione nel cuore del settore horeca

Essse Caffè si è sempre posizionata come il “caffè dei professionisti”, offrendo non solo miscele di alta qualità ma anche un supporto tecnico e formativo completo. Dal 2005, con La Classe di Essse, l’azienda forma baristi e operatori altamente qualificati.

Ricerca continua per Essse Caffè

Crescita sostenibile e responsabilità sociale come strategia aziendale

Attenta al territorio e al futuro, Essse Caffè è tra le prime torrefazioni italiane ad aver ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001. Il bilancio di sostenibilità testimonia invece un impegno concreto che abbraccia welfare aziendale e supporto a iniziative sociali come quelle della Fondazione Veronesi e di Sportfund.

In ogni sorso di Essse Caffè si ritrova un equilibrio raro: tra tradizione e innovazione, tra artigianalità e scienza, tra visione imprenditoriale e responsabilità sociale. A oltre 45 anni dalla sua nascita, l’azienda continua a crescere, portando nel mondo l’autenticità e la qualità del vero espresso italiano.