 Pork Belly Chunks e Chik’n® Thigh: il gusto che sorprende in ogni formato

Con il motto “Expect the unexpected”, SALOMON FoodWorld® introduce una nuova gamma di prodotti per il 2025, pensata per rispondere alle esigenze della ristorazione professionale. L’obiettivo è coniugare efficienza operativa ed esperienze culinarie personalizzate, seguendo le tendenze globali.

Pork Belly Chunks e Chik’n® Thigh

Gusto internazionale e praticità in cucina

L’offerta 2025 è progettata per soddisfare le crescenti richieste di cucina internazionale, che rappresenta il 32% delle nuove aperture ristorative, e per rispondere all’attenzione crescente verso qualità e presentazione del piatto (27% dei concept gastronomici).

«Un qualcosa che gli ospiti moderni si aspettano. Le esperienze culinarie richiedono individualità e versatilità - caratteristiche che fanno la differenza - prodotti dal gusto autentico e dal carattere innovativo che creano momenti di piacere indimenticabili». (Fonte: Foodservice Monitor 2023, GV Panel). I nuovi prodotti firmati SALOMON uniscono autenticità del gusto e versatilità d’uso, per piatti che sorprendono e fidelizzano.

Pork Belly Chunks: pancetta croccante per piatti creativi

I Pork Belly Chunks sono cubetti di pancetta marinata ispirati alla cucina coreana, con un interno succoso e un esterno caramellato e croccante. La cottura lenta e la qualità artigianale rendono questo prodotto perfetto per piatti principali caldi, ripieni per tacos e panini, topping per insalate o bowl, versioni burnt ends o glassate.

Salomon Pork Belly Chunks

L’alta flessibilità di utilizzo permette numerose interpretazioni, garantendo gusto deciso e consistenza perfetta in ogni preparazione.

Chik’n® Thigh Hot Honey: pollo con miele e peperoncino per un menu dinamico

Le Chik’n® Thigh Hot Honey sono bistecche di coscia di pollo disossata, con pelle croccante, marinate con una combinazione equilibrata di miele e peperoncino. Il risultato è un prodotto succoso e speziato, pensato per molteplici utilizzi, da piatto principale o secondo piatto, così come farcitura per sandwich e burger, oppure topping per insalate o bowl.



Salomon Chik’n® Thigh Hot Honey

Facili da preparare e ideali per il servizio take-away o nei momenti di alta affluenza, grazie ai lunghi tempi di mantenimento.

Tendenze 2025 nella ristorazione: flessibilità, autenticità, efficienza

L’offerta SALOMON FoodWorld® si ispira alle tendenze emergenti nel foodservice, tra cui l’aumento della domanda di prodotti convenience a base di pollo, in crescita del +45% nel segmento dei piatti principali (Fonte: GV Panel Absatz YTD November 2024 vs. 2019). Le soluzioni proposte puntano su autenticità, rapidità di preparazione e massima resa in cucina.

SALOMON FoodWorld®: qualità, versatilità e ispirazione per la ristorazione

SALOMON FoodWorld® non si limita all’introduzione di nuovi prodotti, ma fornisce supporto concreto agli operatori del settore. Ogni proposta è pensata per semplificare il lavoro in cucina, stimolare la creatività e garantire soddisfazione del cliente finale. Con una gamma in costante evoluzione, il brand si posiziona come partner affidabile per la ristorazione contemporanea.