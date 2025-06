Lievitazione lunga e controllata: fare differenza in panificazione e pizzeria

La lunga lievitazione è una tecnica fondamentale in panificazione e nella preparazione della pizza, che consente di ottenere impasti più digeribili, profumati e ricchi di gusto. Si tratta di un processo in cui la lievitazione avviene in modo graduale e controllato, generalmente a basse temperature e per un periodo prolungato, che può variare da 12 fino a oltre 48 ore.

Come funziona

Durante la lunga lievitazione, lieviti e batteri lattici presenti nell’impasto lavorano in modo costante ma rallentato, trasformando gli zuccheri complessi della farina in alcol, anidride carbonica e acidi organici. Questo processo migliora sia la struttura dell’impasto sia il suo profilo aromatico.

I benefici della lunga lievitazione in pizzeria e panificazione

In pizzeria, consente di ottenere pizze con un cornicione leggero, ben sviluppato e altamente digeribile. Gli impasti, realizzati con lievito fresco o lievito madre di qualità, vengono fatti maturare in frigorifero (4-6 °C), per poi essere riportati a temperatura ambiente prima della cottura. Questa gestione permette un controllo preciso sulla resa finale del prodotto.

Anche nella panificazione artigianale pani, focacce e grandi lievitati realizzati con questo metodo risultano più saporiti, meno acidi e più digeribili. La lunga maturazione favorisce la scomposizione del glutine, migliora la conservabilità e conferisce al pane una struttura più stabile e profumata.

L'importanza del lievito giusto

Per ottenere risultati ottimali, è essenziale utilizzare un lievito professionale adatto. Prodotti come L’hirondelle 1895, pensati per biga, pizza e impasti a lunga lievitazione, offrono stabilità e performance costanti, anche in condizioni variabili di temperatura e nei periodi più caldi.

L’hirondelle 1895: il lievito fresco per biga, pizza e lunghe lievitazioni

L’hirondelle 1895 è un lievito fresco compresso specificamente formulato per impasti a lunga lievitazione, come biga, pizza e pani di grande pezzatura. La sua azione permette di gestire con precisione i tempi di lievitazione, esaltando gusto, consistenza e alveolatura del prodotto finito.

Oltre agli impasti tradizionali, L’hirondelle 1895 si dimostra efficace anche nella lavorazione di impasti zuccherati, garantendo stabilità anche nei periodi più caldi dell’anno. Questo lo rende un alleato ideale per le produzioni professionali in qualsiasi stagione.

Nuovo formato richiudibile da 2,5 kg per la massima praticità

L’hirondelle 1895 è il primo lievito fresco sul mercato disponibile in confezioni da 2,5 kg, richiudibili e progettate per una perfetta ossigenazione e conservazione. Ogni confezione contiene 5 panetti da 500 g. È disponibile anche il formato da 10 kg, composto da 20 panetti dello stesso peso.

Tutta la gamma L’hirondelle per la panificazione professionale

La linea L’hirondelle offre una gamma completa di lieviti freschi compressi, ciascuno con caratteristiche specifiche per diverse tipologie di lavorazione. Oltre a L’hirondelle 1985, la gamma offre:

L’hirondelle Bleu : versatile e indicato per la panificazione tradizionale.

: versatile e indicato per la panificazione tradizionale. L’hirondelle Oro : lievito ideale per impasti con oltre l’8% di zuccheri, prodotto 100% italiano nello stabilimento Lesaffre di Sissa Trecasali (Pr) . Resiste alla surgelazione e garantisce maggiore volume al prodotto finito.

: lievito ideale per impasti con oltre l’8% di zuccheri, prodotto 100% italiano nello stabilimento Lesaffre di . Resiste alla e garantisce maggiore volume al prodotto finito. L’hirondelle Rouge: studiato per lavorazioni rapide come il Pan Carré, assicura lievitazioni veloci senza compromessi su gusto e morbidezza.

L’esperienza Lesaffre al servizio dell’arte bianca

Con oltre 160 anni di esperienza, Lesaffre continua a supportare i professionisti della panificazione con soluzioni studiate per ogni esigenza, dalla produzione artigianale a quella industriale.