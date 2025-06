Negroni si racconta attraverso il cibo condiviso con la nuova campagna tv

Negroni, brand del Gruppo Veronesi e uno dei più amati nel panorama alimentare italiano, torna con una nuova campagna di comunicazione integrata, on air a partire dal 29 giugno su tutte le principali emittenti televisive e piattaforme digitali. Il nuovo payoff, “La tua Buona Stella”, sintetizza perfettamente l’intento della campagna: raccontare come i salumi Negroni accompagnino i momenti più significativi della vita quotidiana, diventando simboli di condivisione e autenticità. Uno spot che sarà in onda, in diversi periodi dell'anno, per un totale di 18 settimane.

Uno dei primi frame del nuovo spot Negroni

Negroni rappresenta da più di un secolo un simbolo riconosciuto e amato della gastronomia italiana. Con la sua iconica Stella rossa e un jingle diventato parte dell’immaginario collettivo - “Le stelle sono tante, milioni di milioni...” - il marchio ha saputo accompagnare intere generazioni nei momenti più autentici e condivisi.

Una narrazione cinematografica che emoziona

La regia della campagna è stata affidata a Paolo Genovese, noto regista di film di grande impatto emotivo, come Perfetti Sconosciuti e, quest'anno, il campione d'incassi Follemente. La scelta di Genovese mira a creare una narrazione coinvolgente, capace di raccontare con delicatezza e realismo i momenti di vita vissuta. Ogni spot rappresenta un piccolo frammento di quotidianità, reso speciale dalla presenza dei prodotti Negroni, con un’estetica cinematografica e un tono emozionale. “Se trovi qualcosa di veramente buono vorrai sempre condividerlo”, questa la frase che riassume meglio il senso del primo spot, presentato alla stampa presso il ristorante Al Cortile di Milano, con Tonia Cartolano . «È stata una bellissima esperienza. Questo spot è una storia, un progetto di comunicazione vera, in un panorama dove ultimamente la pancia ha lasciato spazio alla razionalità. Questo spot ha un’idea, racconta dei valori, dà delle emozioni che poi si riflettono sulla marca, mi ha dato la possibilità di raccontare qualcosa. Abbiamo lavorato in un'atmosferta veramente piacevole».

I creativi Jacopo Morini e Fabiano Pagliara, tra di loro il regista Paolo Genovese

Il regista ha poi aggiunto: «Negroni è un brand con cui siamo cresciuti tutti, per questo, fin dalla prima inquadratura, volevamo che si capisse che stiamo parlando di qualcosa di familiare, di vero. Per me, il bello di questa campagna è aver scelto di parlare dei prodotti Negroni parlando delle persone a cui sono rivolti, raccontando le loro emozioni e le loro storie. È un racconto tenero e profondamente umano, ci emoziona perché ci ricorda qualcosa della nostra vita. Come in una commedia romantica, ci si innamora: dei protagonisti, dei gesti semplici, del piacere di condividere qualcosa di buono. La macchina da presa è stata totalmente al servizio del racconto: ogni inquadratura doveva renderci partecipi di una storia emozionante e leggera. Non è quindi solo dire quanto è buono un prodotto, ma raccontare dei valori, dare delle emozioni che poi si riverberano positivamente sulla marca».

I salumi Negroni come protagonisti dei legami veri

La campagna prende vita a partire da uno dei prodotti più iconici del brand: il Negronetto, primo salamino brandizzato tascabile d’Italia. È proprio da questo prodotto che si sviluppa un effetto farfalla ricco di emozioni e ricordi. Si parte dalla semplice condivisione di un panino col salame tra due bambini e si sviluppa una storia che parla d'amore e di famiglia. I salumi Negroni diventano così testimoni silenziosi di relazioni autentiche, dalla merenda dell’infanzia agli aperitivi tra amici, fino ai pranzi in famiglia. Ogni gesto, ogni morso condiviso racconta qualcosa di prezioso.

Claudia Ferrari, responsabile marketing Salumi Negroni

«Da sempre la Stella di Negroni arricchisce la quotidianità delle persone - spiega Claudia Ferrari, responsabile Marketing Salumi Negroni - e oggi con la nuova campagna raccontiamo come ogni occasione possa diventare un’esperienza memorabile insieme ai nostri prodotti, che diventano catalizzatori di emozioni e di momenti speciali da condividere. Del resto, il cibo condiviso è il filo che lega tanti momenti trascorsi insieme e da oltre un secolo Negroni sostiene il valore della condivisione del cibo come gesto autentico. Da qui la scelta di avere come nuovo payoff “La tua Buona Stella”. Siamo inoltre orgogliosi di aver affidato la regia del film a Paolo Genovese per raccontare questa storia con un taglio cinematografico e, allo stesso tempo, per emozionare e avvicinare ancora di più il film a tutte le persone che ogni giorno scelgono Negroni. Anche un semplice panino - continua la Ferrari - significa condivisione, è un momento autentico, un momento che può diventare un'esperienza unica. Il cibo è condivisione, ha una potenza incredibile per imprimere nella memoria i momenti della nostra vita».

La creatività firmata dall’agenzia Armando Testa

Il progetto creativo è stato sviluppato dall’agenzia Armando Testa, che ha vinto la gara per la comunicazione integrata dei marchi alimentari del Gruppo Veronesi. I direttori creativi Jacopo Morini e Fabiano Pagliara sottolineano come la campagna voglia rappresentare “grandi storie fatte di piccoli momenti”, comuni a tutti, ma capaci di generare emozioni forti.

Un momento di tenera condivisione, dal nuovo spot Negroni

«Le grandi storie sono fatte di piccoli gesti e momenti di quotidianità che rendono unica la vita» aggiungono i due direttori creativi «Questo film è di tutti, perché ognuno di noi ha vissuto quei piccoli momenti: un panino condiviso sulle scale della scuola, un aperitivo tra amici, un pranzo in famiglia. Piccole sliding doors capaci di cambiare in meglio la nostra vita. Noi abbiamo cercato di prendere tutti questi piccoli frame of life e creare una storia che appartenesse a tutti noi, a tutti gli italiani, e dare ruolo alla Stella di Negroni. Abbiamo scelto di raccontare questi momenti con un butterfly effect, cioè con un rapporto causa-effetto in vari momenti della vita, che un po' tutti abbiamo vissuto. Ognuno, prima o poi, trova sulla sua strada una buona stella. Nel payoff si dice la tua buona stella, vuol dire che è la stella che appartiene a tutti, che ci accompagna nei momenti di vita che sono piccoli ma sono speciali».

La produzione della campagna è stata affidata ad AT Studios, che ha curato ogni aspetto tecnico e creativo, collaborando strettamente con regia e agenzia per garantire un prodotto audiovisivo di alta qualità. L’obiettivo era quello di restituire una narrazione fluida, emozionante e profondamente umana, in linea con i valori di Negroni.

Una presenza multicanale per raggiungere tutti

La campagna è prevista nei formati da 45, 30 e 15 secondi e sarà trasmessa in televisione e su tutti i principali canali digitali dal prossimo 29 giugno. Il primo spot a essere trasmesso sarà quello dedicato agli affettati Negroni, seguito da altri due soggetti focalizzati su cubetti e precotti. Oltre ai filmati, la comunicazione sarà amplificata attraverso una campagna social media dedicata, pensata per coinvolgere diverse fasce di pubblico. Il protagonista assoluto del primo spot è il Negronetto, simbolo della capacità tutta italiana di rendere memorabili anche i gesti più semplici, come spezzare un panino con qualcuno.

Il payoff “La tua Buona Stella” e il ritorno del celebre jingle Negroni

Il nuovo payoff “La tua Buona Stella” rappresenta il ruolo centrale che Negroni vuole avere nella vita delle persone: un punto di riferimento gustoso, autentico e familiare. La Stella di Negroni continua a brillare come simbolo di qualità, passione e condivisione, arricchendo le esperienze quotidiane con sapori che sanno di casa.

Elemento iconico della comunicazione di Negroni, il celebre jingle “Le stelle sono tante, milioni di milioni…” viene riproposto in una nuova versione, coerente con il rinnovato posizionamento del marchio. La melodia, familiare e riconoscibile, si unisce alla componente emozionale della campagna, rievocando ricordi e rafforzando il legame affettivo con il pubblico.

Negroni: il valore della condivisione secondo gli italiani

Il soggetto della nuova campagna di comunicazione ha origine da una ricerca. Un'indagine condotta da AstraRicerche per Negroni, infatti, ha rivelato dati interessanti sul modo in cui gli italiani vivono l’esperienza del cibo. Il 65,4% degli intervistati associa il cibo al concetto di condivisione, considerandolo un gesto naturale e quotidiano. Tra tutti, il gesto più iconico è proprio lo spezzare un panino con salame o prosciutto, condividendolo con un’altra persona: un’abitudine che il 44,8% degli italiani considera tra le più rappresentative. Non mancano poi i riferimenti emotivi: per il 32,1% degli italiani, il ricordo più caro legato ai salumi Negroni è la merenda a scuola, seguita dalle merende in famiglia davanti alla TV o alla radio, dai momenti passati con i nonni e dalle condivisioni tra amici del cuore. Questi dati confermano l’importanza del cibo come collante sociale e il ruolo centrale che Negroni ricopre da oltre un secolo nella quotidianità italiana.

Gli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani hanno firmano per Negroni le 5 ricette della condivisione

Il marchio della Stella è presente nelle case di oltre 10 milioni di famiglie italiane. Secondo l’indagine, è considerato amato, alleato e amico da una larga fetta della popolazione. Il 22,4% degli intervistati dichiara di avere un legame affettivo con il brand, mentre il 17,8% lo associa alla capacità di rendere speciale un piatto o un panino. Inoltre, per il 16,8% Negroni è un brand che arricchisce i momenti quotidiani con sapore ed emozione.

La presentazione al Cortile di Milano

Durante la presentazione, Negroni ha proposto anche uno speciale Brunch ideato dagli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani (Gruppo Aimo e Nadia). Cinque rielaborazioni gourmet, firmate per Negroni utilizzando i suoi prodotti, che 5 ricette che parlano di condivisione, tra ricordi e convivialità.

Il menu di condivisione creato per Negroni dagli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani

“Amicizia, Alessandro e Fabio” : mini michetta al grano arso, mostarda di frutta senapata, Negronetto a fette sottili, un connubio perfetto che racconta l'incontro e la condivisione dei saperi e sapori dei due chef

: mini michetta al grano arso, mostarda di frutta senapata, Negronetto a fette sottili, un connubio perfetto che racconta l'incontro e la condivisione dei saperi e sapori dei due chef “Il nostro momento” : cicerchia al mosto cotto, lampascioni confit, cubetti di Negronetto, una ricetta che nasce dalle cucine vuote, dopo il servizio, quando resta solo il tagliere, qualche bicchiere e il piacere della condivisione tra colleghi.

: cicerchia al mosto cotto, lampascioni confit, cubetti di Negronetto, una ricetta che nasce dalle cucine vuote, dopo il servizio, quando resta solo il tagliere, qualche bicchiere e il piacere della condivisione tra colleghi. “La domenica in famiglia” : cannellone con erbette spontanee, fiori di zucca, pomodoro fresco e Gran Cotto Negroni, un piatto che sa di casa, di pranzi domenicali e amicizie radicate nel tempo.

: cannellone con erbette spontanee, fiori di zucca, pomodoro fresco e Gran Cotto Negroni, un piatto che sa di casa, di pranzi domenicali e amicizie radicate nel tempo. “L’estate in un morso” : focaccia barese con pomodorini, burrata pugliese, Culatello di Zibello Dop Negroni e mostarda liquida, un omaggio all'estate mediterranea, ai pranzi sotto il pergolato e alle mani che spezzano il pane, una ricetta che parla di identità di sapori netti e condivisi tra nord e sud.

: focaccia barese con pomodorini, burrata pugliese, Culatello di Zibello Dop Negroni e mostarda liquida, un omaggio all'estate mediterranea, ai pranzi sotto il pergolato e alle mani che spezzano il pane, una ricetta che parla di identità di sapori netti e condivisi tra nord e sud. “L’equilibrio perfetto”: scampo scottato, Pancetta di Zibello Negroni, salsa Choron e purea di carota al cardamomo, il racconto di una cucina che cresce nel confronto e nella fiducia reciproca, come accade ogni giorno tra i due chef.

Negronetto: il salame tascabile che ha fatto la storia

Tra i prodotti più rappresentativi del marchio spicca il Negronetto, primo salamino tascabile e brandizzato d’Italia. Lanciato nel 1931 durante la Fiera Internazionale di Nizza, nasce da un’idea semplice ma geniale di Paolo Negroni: creare un salame dalle dimensioni ridotte (14 cm) per ovviare al divieto di affettare i salumi durante le esposizioni. Il Negronetto, pur essendo mini, mantiene tutte le qualità del salame cremonese tradizionale. Ancora oggi è considerato un simbolo del saper fare italiano e rappresenta perfettamente l’identità del brand: accessibile, autentico, versatile. La nuova campagna ha scelto proprio lui per aprire la narrazione, rendendolo protagonista di una storia d’amore che attraversa il tempo.

Dal Carosello alle grandi campagne: Negroni nell’immaginario collettivo

Il legame tra Negroni e il pubblico italiano affonda le radici anche nella storia della pubblicità. Fin dagli anni Venti, il marchio ha saputo distinguersi con iniziative creative all’avanguardia. Indimenticabili i Caroselli con Ugo Tognazzi, un tempo impiegato del salumificio, e la serie “Lo Sceriffo della Valle d’Argento”, che giocava proprio sul simbolo della Stella.

Ugo Tognazzi con Negroni

Il jingle storico del marchio, “Le stelle sono tante, milioni di milioni...”, è tra i più longevi della pubblicità italiana. Composto negli anni Sessanta, è stato reinterpretato da grandi artisti come Enrico Ruggeri, Mario Biondi, Noemi e Tiromancino, rafforzando l’identità sonora del brand. Solo negli ultimi 20 anni, il jingle ha collezionato oltre 45.000 minuti in onda.

Negroni oggi: una Stella che illumina ogni occasione

Oggi come ieri, Negroni si conferma un punto di riferimento nel mondo dei salumi italiani di qualità. La nuova comunicazione del brand mira a rafforzare il legame con le persone, valorizzando non solo la bontà dei prodotti ma anche il loro ruolo nella creazione di momenti di condivisione e felicità. Con un approccio cinematografico ed emotivo, la campagna “La tua Buona Stella” celebra tutto ciò che il marchio rappresenta: prossimità, calore umano e qualità senza compromessi. Con oltre un secolo di storia alle spalle, Negroni continua a rappresentare molto più di un semplice marchio di salumi: è un vero e proprio simbolo della cultura gastronomica italiana, capace di raccontare storie, evocare ricordi e generare emozioni. Dai primi spot pubblicitari alle tavole delle nuove generazioni, la Stella Negroni continua a brillare, trasformando ogni momento in un’occasione speciale da condividere.