Ecco come arricchire il menu con verdure surgelate dal sapore esotico

Bonduelle Food Service, la divisione del Gruppo Bonduelle dedicata al canale fuoricasa, amplia la propria offerta con "Gusti dal mondo", una gamma esclusiva di verdure surgelate pronte all'uso. Composta da cinque referenze ispirate alle tradizioni gastronomiche di diversi continenti, la linea è pensata per offrire agli operatori della ristorazione una base creativa e funzionale per costruire menu originali e dal carattere internazionale.

Cap-Cay con Wok Indonesia di Bonduelle

Cinque referenze per esplorare sapori dal mondo

Ogni referenza della linea Gusti dal mondo rappresenta una destinazione gastronomica. Le combinazioni di ingredienti accuratamente selezionati permettono di evocare culture culinarie lontane, garantendo allo stesso tempo qualità, praticità e versatilità in cucina.

I 5 contorni della linea Gusti dal Mondo di Bonduelle

Contorno Marrakech : un mix profumato e avvolgente che unisce verdure, legumi, uvetta e spezie Ras el Hanout , per evocare i sapori intensi e le atmosfere del Marocco.

: un mix profumato e avvolgente che unisce , per evocare i sapori intensi e le atmosfere del Marocco. Contorno India : una combinazione ricca e speziata con mango, curry, latte di cocco e verdure . Perfetta per offrire ai piatti una nota esotica e avvolgente.

: una combinazione ricca e speziata con . Perfetta per offrire ai piatti una nota esotica e avvolgente. Contorno Tex-Mex : un connubio colorato e saporito di verdure dal gusto vivace , ispirato alle cucine texana e messicana. Una scelta ideale per chi desidera piatti dal sapore deciso, con una leggera piccantezza.

: un connubio colorato e saporito di , ispirato alle cucine texana e messicana. Una scelta ideale per chi desidera piatti dal sapore deciso, con una leggera piccantezza. Wok China : una proposta dal gusto delicato ma ricco, composta da cavolo bianco, funghi shitake, mais baby e altre verdure. Perfetta per preparazioni leggere ma gustose, ispirate all'Asia orientale.

: una proposta dal gusto delicato ma ricco, composta da e altre verdure. Perfetta per preparazioni leggere ma gustose, ispirate all'Asia orientale. Wok Indonesia: un mix tropicale e sorprendente, con germogli di bamboo, funghi neri e castagne d'acqua, pensato per chi è alla ricerca di sapori nuovi e raffinati.

Soluzioni vegetali pratiche e pronte all'uso per la ristorazione

La linea Gusti dal mondo è pensata per supportare la ristorazione non etnica con ingredienti che si integrano facilmente in menu contemporanei. Le verdure sono surgelate per mantenere intatte le proprietà organolettiche e nutrizionali, offrendo rapidità di preparazione, facilità di dosaggio e zero sprechi.

Tacos con Contorno Tex-Mex di Bonduelle, con lime e coriandolo

Ogni prodotto è privo di amidi, additivi e aromi artificiali, garantendo un'offerta sana, pulita e genuina, in linea con le esigenze della ristorazione moderna e consapevole.

Ricettario Gusti dal mondo: ispirazioni creative per ogni cucina

A completamento della gamma, Bonduelle Food Service ha sviluppato il Quaderno di Ricette Gusti dal mondo, una raccolta di idee e spunti pratici per trasformare le cinque referenze in piatti sorprendenti e ricchi di personalità.

Cous Cous con Contorno Marrakech di Bonduelle

Il ricettario è pensato per stimolare la creatività degli chef, offrendo una base versatile per esplorare piatti etnici, fusion e internazionali, mantenendo sempre un equilibrio tra estetica, gusto e funzionalità.

Verdure surgelate Bonduelle: qualità, versatilità e identità culinaria

Gusti dal mondo rappresenta una proposta concreta per chi desidera arricchire il proprio menu con piatti dal forte impatto visivo e gustativo, senza aumentare la complessità operativa in cucina. Le verdure surgelate Bonduelle garantiscono efficienza, freschezza e affidabilità, rispondendo alla crescente richiesta di piatti dal sapore globale.

Grazie a questa linea, ogni piatto può diventare una finestra aperta sul mondo, valorizzando il concetto di viaggio gastronomico e stimolando la curiosità del cliente finale.