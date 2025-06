Un evento a bordo della Saga Farmann per raccontare lo stoccafisso norvegese

La Saga Farmann, fedele copia di una nave vichinga ed ormeggiata a Genova, è diventata il luogo ideale per raccontare la storia del merluzzo essiccato. Equipaggiata da un sistema innovativo a propulsione elettrica, è la nave vichinga più moderna del mondo. In questa splendida cornice si è svolto l’evento dedicato allo stoccafisso, che ha profondi legami con l’Italia.

Il Norwegian Seafood Council e la promozione del pesce norvegese

Ad organizzare l’evento è stato il Norwegian Seafood Council, ente norvegese di marketing fondato nel 1991 dal Ministero della Pesca della Norvegia, che promuove l’origine dei prodotti ittici norvegesi. Ha fatto gli onori di casa Tom-Jørgen Gangsø, Direttore Italia del Norwegian Seafood Council.

Lo stoccafisso è un ingrediente cardine di molte ricette italiane

Lo stoccafisso è un ingrediente cardine di molte ricette italiane. Al forno, a vapore o alla griglia, si presta a molteplici usi, dagli antipasti alle insalate, dai primi ai secondi piatti. Secondo una recente indagine, il consumatore è sempre più attento all’origine e alla sostenibilità dei prodotti ittici.

Una produzione artigianale legata alla natura

Produrre lo stoccafisso perfetto è un’arte. Servono conoscenze, abilità artigianali e le forze della natura. Il merluzzo norvegese viene pescato in modo sostenibile dai pescatori locali quando è al massimo della qualità. Il pesce viene essiccato all’aperto su rastrelliere in legno, secondo la tradizione norvegese, sfruttando le condizioni ambientali del Nord della Norvegia.

Mare di frutta, un carpaccio di salmone norvegese con mango, rucola, granita di bergamotto e gin,

La parola tørrfisk deriva da stokkfisker, che significa “pesce bastone”. I Vichinghi ne producevano grandi quantità e lo esportavano in Europa. Sono stati i norvegesi i primi a trasportarlo all’estero, aprendo così le rotte commerciali marittime.

Ivano Ricchebono, Ambasciatore dello Stoccafisso

Ivano Ricchebono, chef del ristorante stellato Michelin "The Cook" di Genova , è stato premiato dal Norvegian Seafood Council, con la nomina ad Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia nel 2020. A bordo della Saga Farmann ha preparato un aperitivo con creazioni gourmet, seguito da una cena degustazione nel suo ristorante.

Zuppa di mare Ligure, con stoccafisso norvegese cotto a vapore accompagnato da piselli, fave e zenzero

Il locale si trova in centro a Genova, in uno splendido palazzo del Trecento: le sale storiche sono state affrescate nel XVII secolo da Bernardino Strozzi, detto il Cappuccino. Le luci soffuse creano un’atmosfera accogliente. Come entrée Ivano ha proposto “Mare di frutta”, un carpaccio di salmone norvegese con mango, rucola, granita di bergamotto e gin, a seguire la “Zuppa di mare Ligure” con stoccafisso norvegese cotto a vapore accompagnato da piselli, fave e zenzero. Perfetto l’abbinamento con un elegante Verdicchio di Matelica 2022 Gioacchino Garofoli, dal profumo intenso di frutta matura.