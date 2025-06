Da Stoccolma a Berlino: parte la “Missione Europa” del Consorzio dell'Asiago

Degustazioni guidate, eventi internazionali e abbinamenti con grandi vini: il Consorzio tutela formaggio Asiago lancia “Missione Europa”, un piano strategico che punta a rafforzare la presenza dell'Asiago Dop nei mercati chiave del continente, con tappe a Stoccolma e Berlino, passando per Copenaghen e Baden-Baden. L'obiettivo è quello di valorizzare la Denominazione d'origine protetta nel cuore dell'Europa, raccontandone identità, qualità e versatilità attraverso appuntamenti pensati per buyer, professionisti del comparto e stampa specializzata.

L'Asiago Dop

L'Asiago Dop e la “Missione Europa”: gli appuntamenti

Nel contesto attuale, segnato da una certa instabilità economica e da nuove sfide per il comparto agroalimentare, il Consorzio rilancia il proprio impegno fuori dai confini italiani con un programma che mira a intercettare le opportunità offerte da un mercato potenziale di 450 milioni di consumatori. Il focus è sulla naturalità, la tracciabilità e il forte legame con il territorio, da valorizzare attraverso collaborazioni con il mondo del vino e della ristorazione di alta gamma, con l'intento di creare connessioni solide e durature con i principali attori della scena enogastronomica europea.

Il primo appuntamento si è tenuto lunedì 9 giugno a Stoccolma, dove l'Asiago Dop è stato protagonista della tappa svedese del Tre Bicchieri World Tour, organizzato dal Gambero Rosso. L'evento, rivolto a operatori professionali e giornalisti specializzati, ha messo in primo piano l'abbinamento tra il formaggio veneto-trentino e i migliori vini italiani, sottolineandone la versatilità e la capacità di inserirsi con naturalezza nel lifestyle gastronomico scandinavo. L'11 giugno, poi, la seconda tappa a Copenaghen, all'interno della raffinata cornice del Langeline Pavillonen, dove la narrazione del prodotto e l'incontro con buyer e stampa saranno nuovamente al centro della scena.

«Con questo progetto diamo slancio e continuità ad un percorso di promozione che ha già testimoniato la forza attrattiva del formaggio Asiago - ha dichiarato Flavio Innocenzi, direttore del Consorzio tutela formaggio Asiago. Creare nuove opportunità di crescita nel mercato europeo dove vi sono condizioni normative e culturali favorevoli al suo sviluppo è una strada che vogliamo perseguire valorizzando l'identità distintiva del nostro formaggio e puntando a promuovere partnership ed esperienze di alto profilo”. La Germania, primo mercato europeo d'esportazione per l'Asiago Dop, è un'altra tappa chiave di questo viaggio. Dal 13 al 15 giugno, il Consorzio sarà infatti tra i protagonisti del Wein & Gourmet Festival di Baden-Baden, evento organizzato dalla rivista specializzata Falstaff e dedicato a sommelier, chef, selezionatori e consumatori esperti.

Il Consorzio Asiago spinge sull’export: eventi e abbinamenti gourmet in giro per l’Europa

Il calendario proseguirà in autunno con due appuntamenti di rilievo: Anuga 2025, in programma a Colonia dal 4 all'8 ottobre, e Cheese Berlin, il 9 novembre. Ad Anuga, il Consorzio parteciperà nello spazio collettivo dell'Afidop (Associazione formaggi italiani Dop e Igp), con un programma che prevede tasting, show cooking, incontri B2B e momenti di approfondimento mirati a rafforzare l'identità lattiero-casearia italiana e mettere in risalto le peculiarità del formaggio Asiago. A Berlino, invece, il Consorzio prenderà parte a uno degli eventi-mercato più rilevanti del settore, dove cultura gastronomica e alta qualità si incontrano. Degustazioni guidate e approfondimenti tematici permetteranno al pubblico e agli operatori di scoprire le caratteristiche distintive dell'Asiago DOP e il suo legame con il territorio di origine.