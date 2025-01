L'Asiago è il primo formaggio Dop ad essere certificato “Made green in Italy”

L'Asiago è il primo formaggio Dop (Denominazione d'origine protetta) ad ottenere la certificazione “Made green in Italy”, il riconoscimento promosso dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica per incentivare pratiche produttive attente all'impronta ambientale. Inoltre, Asiago DOP si conferma l'unica Dop ad aver certificato l'intera filiera, “dall'erba alla forchetta”, un traguardo che evidenzia l'approccio responsabile del Consorzio tutela formaggio Asiago verso un modello di crescita sempre più sostenibile.

L'Asiago il primo formaggio Dop a ottenere la certificazione "Made green in Italy"

Questa certificazione è il culmine di un percorso iniziato nel 2022 con il progetto Asiago Green Edge, un'iniziativa innovativa che, per la prima volta nel settore caseario, ha coinvolto l'intera filiera produttiva con l'obiettivo di migliorare le performance ambientali in tre ambiti fondamentali: la tutela dell'ambiente naturale, il benessere animale e l'efficienza energetica. L'adozione del protocollo “Made green in Italy” ha portato a una riduzione media del 20% nei consumi energetici dei caseifici, traducendosi in un risparmio di circa 150 MWh di energia elettrica e 100.000 Sm³ di gas. Questo si traduce in una riduzione di circa 250 tonnellate di CO2 all'anno, pari alle emissioni prodotte da 150 appartamenti. Inoltre, anche in fase di allevamento, l'ottimizzazione nell'uso di acqua, energia elettrica e gasolio permette di abbattere il consumo di risorse tra il 15% e il 20%, con effetti positivi lungo l'intera catena produttiva.

Il presidente del Consorzio tutela formaggio Asiago, Fiorenzo Rigoni, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Raggiungere questo traguardo è il riconoscimento del nostro modello di sviluppo sostenibile che include aspetti produttivi, ambientali e sociali in cui ciascun socio è protagonista e i consumatori che ogni giorno danno fiducia all'Asiago DOP sono parte del processo. Questa certificazione oggi indica una strada concreta e percorribile per rendere il formaggio Asiago sempre più attrattivo. Una scelta che si propone come benchmark a tutte le denominazioni d'origine protetta del settore caseario del nostro Paese offrendo un modello replicabile per un futuro più sostenibile».

Il presidente del Consorzio tutela formaggio Asiago, Fiorenzo Rigoni

Sulla stessa linea, Matteo Zanchi, direttore generale di Enersem, spin-off del Politecnico di Milano, ha sottolineato il valore del percorso intrapreso: «La certificazione “Made green in Italy” testimonia l'impegno del Consorzio per la sostenibilità ambientale. Per Enersem è stata un'esperienza preziosa lavorare con il Consorzio e l'università allo sviluppo del Software a Supporto delle Decisioni Ambientali che permette oggi ad allevatori e produttori di raccogliere i loro dati in autonomia e confrontarsi costantemente con obiettivi concreti a favore dell'ambiente e di un prodotto sostenibile».

