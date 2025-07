Cos’hanno davvero in comune una foglia di tè e una bottiglia di tè industriale? Molto meno di quanto si possa immaginare. Nel nuovo episodio della rubrica Gocce di Tè di Accademia Ferri in collaborazione con Italia a Tavola, il Tea Master Albino Ferri accompagna i consumatori in un percorso che svela differenze sostanziali tra un infuso autentico e le versioni commerciali diffuse sul mercato.

Tè freddo industriale: attenzione a cosa si beve davvero

Il viaggio del tè: dalla raccolta alla tazza

La produzione di un tè di qualità inizia con la selezione attenta delle foglie fresche, raccolte manualmente in momenti precisi del ciclo vegetativo. Ogni passaggio - dall’appassimento all’essiccazione - conserva il patrimonio aromatico e i principi attivi che caratterizzano la bevanda. Un processo che richiede tempo, competenze e rispetto per la materia prima.

Il tè industriale: composizione e tecniche di produzione

I tè freddi industriali presenti sugli scaffali subiscono lavorazioni differenti. Spesso vengono impiegati estratti in polvere, aromi artificiali e correttori di acidità. L’aggiunta di zuccheri nascosti e conservanti incide sul profilo nutrizionale e sul gusto finale, allontanando il prodotto dalla natura autentica del tè.

Aromi e zuccheri: cosa contiene davvero una bottiglia?

L’etichetta di un tè industriale può rivelare una lunga lista di ingredienti, tra cui dolcificanti, aromi naturali e artificiali, stabilizzanti. La presenza di zuccheri aggiunti rende queste bevande più simili a un soft drink che a un vero infuso. Come spiega Albino Ferri: «Quasi tutti noi italiani, riconosciamo il sapore del tè freddo con in realtà una bevanda tendenzialmente di produzione industriale già pronta, che è estremamente ricca di zuccheri o comunque un percepito estremamente dolce.»

L’esperimento del tè naturale e il ruolo dello zucchero

Il tè freddo naturale conserva le caratteristiche originarie della pianta e non contiene zuccheri aggiunti. Questa peculiarità, però, può spiazzare i consumatori abituati a un gusto più dolce. Ferri chiarisce: «Se noi facessimo un tè freddo naturale, come nel nostro caso, la parte zuccherina non c’è e il nostro cervello, automaticamente, non sentendo la parte dolce, la parte che coccola di più i nostri sensi, andrebbe automaticamente a dire che quel tè non è buono, non che non è dolce».

Per aiutare i consumatori a riscoprire gradualmente il sapore autentico del tè, Ferri suggerisce una soluzione semplice: «Nei nostri tè freddi abbiamo aggiunto questo piccolo trucchetto, che è un bicchierino di zucchero liquido o di sciroppo di glucosio, quello che preferite, da aggiungere al tè freddo naturale. Questo ha due funzioni. La prima è quella di dolcificare il tè e di renderlo più vicino possibile, a livello gustativo, al tè che riconosciamo di più. La seconda è far ragionare la nostra mente. Quindi noi andremo a riflettere sul fatto che lo zucchero in realtà c’è, ma è a parte, mentre le bevande industriali sono un po’ truccate con una parte zuccherina aggiunta, che nel tè naturale non c’è».

