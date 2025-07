Latteria Perenzin: un caveau di formaggi rari nelle colline del Prosecco Superiore

Nel cuore delle colline del Prosecco Superiore Docg, patrimonio Unesco, c’è un luogo che non si limita ad essere visitato, ma si vive con tutti e cinque i sensi. Qui i formaggi raccontano storie antiche di mani sapienti e di carrettini che trasportavano il latte tra i borghi e le campagne del Trevigiano.

La degustazione di formaggi Perenzin

Un vero e proprio viaggio nel gusto che si conclude con la degustazione di pezzi rari e straordinari. È il Museo Premiata Latteria Perenzin, con sede all’interno di PER Bottega & Cheese Bar, a Bagnolo di San Pietro di Feletto (Tv).

Formaggi rari e collezioni uniche nel Caveau Riserva Speciale

Il vero fulcro del museo è il Caveau dei Formaggi Riserva Speciale, dove Emanuela Perenzin, custode e anima della storica latteria, conserva una collezione di alcune centinaia di forme rare, introvabili, vincitrici di premi internazionali o creazioni sperimentali mai più replicate. Centinaia di forme rare, molte delle quali vincitrici di premi internazionali, tra cui il San Pietro in Cera d’Api 2019, il Capra Traminer 2019, l’Anniversary Bianco 2018 - premiato agli Italian Cheese Awards - e le storiche produzioni del 2016 e 2015, quest’ultima eletta Miglior Formaggio d’Europa.

Emanuela Perenzin

Il marchio Capre Felici e il benessere animale come garanzia di qualità

La qualità dei formaggi nasce da un approccio etico e responsabile: dal latte prodotto da animali che pascolano liberi all’aperto. La Latteria Perenzin garantisce il benessere animale grazie al marchio Capre Felici, sinonimo di latte prodotto da capre allevate libere, in stalle luminose e spaziose. Questo modello produttivo non solo tutela gli animali, ma assicura una materia prima capace di esprimere aromi e sapori inconfondibili e tutto questo è distribuito nei migliori negozi bio d’Italia

Diploma con medaglia d'oro del 1933 vinta a Bruxelles per il burro speciale

La visita al museo racconta oltre 125 anni di storia della famiglia Perenzin, dagli inizi del nonno Angelo Valentino, che già nel 1933 otteneva riconoscimenti internazionali, fino ai successi nei più prestigiosi concorsi mondiali. Tra i cimeli spiccano le zangole in vetro, uno stampo ottocentesco per il formaggio e il vaso del latte utilizzato dalla piccola Emanuela.

Degustazioni sensoriali e percorsi guidati tra le eccellenze

La visita si conclude con una degustazione guidata sensoriale che include i celebri formaggi ubriacati e affinati della Latteria Perenzin, abbinati ai vini locali e a una selezione di cicchetti preparati nella bottega. Gli ospiti possono cimentarsi in un’analisi sensoriale alla cieca, per esplorare le complesse sfumature aromatiche di ogni formaggio.

Emanuela Perenzin guida la degustazione di formaggi e vini locali

All’interno del Caveau, ogni forma riposa come una reliquia, in attesa di essere svelata. Alcuni visitatori possono partecipare a degustazioni uniche, guidati da Emanuela Perenzin, per scoprire i formaggi più rari della collezione.