Diventare giudici alla Tiramisù World Cup 2025? Scopri come

Dal 10 al 12 ottobre 2025, Treviso si prepara ad accogliere la nona edizione della Tiramisù World Cup, la competizione internazionale dedicata al dessert italiano più iconico. Le iscrizioni per diventare giudici buongustai sono già aperte e l’entusiasmo cresce tra gli appassionati del dolce che ha conquistato il mondo. La Tiramisù World Cup 2025 conferma la città veneta come punto di riferimento mondiale per chi ama il tiramisù, grazie a un evento che unisce passione, creatività e condivisione.

Il sindaco di Treviso Mario Conte con Francesco Redi, ideatore della Tiramisù World Cup

Giuseppe Maffioli: il tema celebrativo della nona edizione

Il tema di quest'anno rende omaggio a Giuseppe Maffioli, figura chiave della gastronomia italiana, nato nel 1925 e scomparso nel 1985. Il celebre gastronomo fu il primo a documentare la nascita del tiramisù di Treviso, pubblicando nel 1981 un articolo sul magazine "Vin Veneto" che raccontava la storia di questo dolce. La scelta di dedicare l'edizione a Maffioli non è casuale: il suo lavoro ha contribuito a diffondere la cultura culinaria veneta, elevando il tiramisù a simbolo internazionale dell'arte pasticcera italiana.

Il tiramisù, eccellenza italiana

Come diventare giudice buongustaio alla Tiramisù World Cup

Per partecipare come giudici popolari della Tiramisù World Cup 2025, ci sarà un solo giorno disponibile per iscriversi: un vero e proprio "click day". Gli interessati dovranno seguire attentamente i canali social ufficiali della manifestazione (Facebook e Instagram) per conoscere la data esatta e accedere al test di selezione. Coloro che supereranno il questionario potranno degustare le ricette durante le fasi iniziali del Grand Final, vivendo un’esperienza unica tra profumi e sapori inconfondibili.

Le magliette ufficiali della Tiramisù World Cup

Il tiramisù non è solo un dolce, ma un vero e proprio simbolo di appartenenza. Per questo motivo, la manifestazione offre ai suoi fan la possibilità di acquistare le magliette ufficiali della Tiramisù World Cup, disponibili in diverse versioni, tra cui quella con la ricetta originale di Treviso. Questi gadget diventano un modo per sentirsi ambasciatori di un dessert che rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo.

Programma e appuntamenti collaterali

Il calendario della Tiramisù World Cup 2025 si preannuncia ricco di eventi paralleli. Tra gli appuntamenti già confermati spicca la tappa del "Tour delle Eccellenze Venete" organizzata dal Festival della Cucina Veneta. Durante le giornate della competizione, sono previste ulteriori attività volte a valorizzare il patrimonio enogastronomico trevigiano, creando un vero e proprio festival del gusto che attira visitatori da tutto il mondo.

Le selezioni internazionali: Brasile e Monferrato

La Tiramisù World Cup non si ferma ai confini italiani. Le selezioni estere rappresentano un momento importante per promuovere il dolce a livello globale. In Brasile, a Bento Gonçalves, la campionessa nazionale Fabiana Boreli ha già conquistato un posto al Grand Final. In Italia, dalle selezioni del Monferrato al Castello di Moasca, si sono distinti Monia Salvadori e Jordan Gottardo, mentre nella categoria creativa la torinese Giuseppina Vivona ha presentato una versione originale con granella di Nocciola Piemonte IGP, pesche sciroppate e lavanda.

La voce delle istituzioni e delle associazioni

Mario Conte, sindaco di Treviso, sottolinea come la manifestazione sia riuscita a trasformare la città in una vera capitale del gusto, capace di attrarre appassionati da ogni parte del mondo. Federico Caner, assessore al Turismo della Regione Veneto, evidenzia il ruolo della TWC come strumento di promozione culturale e territoriale, trasformando ogni partecipante in ambasciatore del Veneto.

Giulia Casagrande, presidente di Marca Treviso, mette in luce il valore turistico dell'evento, capace di creare esperienze immersive legate alle eccellenze locali. Dania Sartorato, presidente di F.I.P.E. Treviso, definisce la TWC un marchio identitario, in grado di unire imprese, istituzioni e cittadini attorno a un simbolo di qualità e creatività.

Le autorità presenti alla presentazione delle magliette della Tiramisù World Cup 2025

Francesco Redi, ideatore della manifestazione, guarda già al futuro, pensando alla decima edizione e al continuo sviluppo internazionale del tiramisù come simbolo dell’italianità nel mondo. Laura Forti, presidente di Giuria del Grand Final e redattrice per La Cucina Italiana, esprime entusiasmo per un’edizione che conferma il forte legame tra tiramisù e cultura gastronomica regionale.

Turismo, cultura e comunità

L’evento contribuisce significativamente al turismo esperienziale, combinando gastronomia, cultura e accoglienza. La Tiramisù World Cup 2025 si inserisce perfettamente nella strategia di promozione del territorio, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire Treviso e le sue eccellenze enogastronomiche. Durante le giornate dell’evento, la città si trasforma in un laboratorio a cielo aperto di sapori e tradizioni, regalando esperienze indimenticabili a turisti e residenti.

Un cook-book esclusivo per gli appassionati

In occasione della nona edizione, è disponibile anche un cook-book dedicato alle ricette più originali della Tiramisù World Cup, pensato per chi desidera replicare a casa le creazioni viste in gara. Una raccolta preziosa che celebra la versatilità del tiramisù e offre spunti creativi per reinterpretare il dolce in chiave personale.

La Tiramisù World Cup 2025 si conferma un evento imperdibile per tutti gli amanti del tiramisù e della cultura enogastronomica italiana. La manifestazione rappresenta un’opportunità unica per vivere da vicino la magia del dessert più amato al mondo, approfondire la storia di un dolce diventato leggenda e scoprire le eccellenze di Treviso e del Veneto. Con un programma ricco di eventi, ospiti internazionali e un forte legame con la cultura locale, l’edizione 2025 promette di superare ogni record di partecipazione e visibilità.