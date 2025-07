Forno Bonomi rafforza la governance e cresce con il supporto di UniCredit

UniCredit ha erogato un finanziamento da 18 milioni di euro a favore di Bonomi S.p.A., storica azienda dolciaria veronese fondata nel 1850 e oggi leader mondiale nella produzione di savoiardi. L’intervento della banca è finalizzato a sostenere sia il riassetto societario della holding di controllo, sia un importante piano di sviluppo industriale volto a rafforzare la capacità produttiva, in particolare per soddisfare la domanda crescente sui mercati internazionali.

Riorganizzazione della governance e sostegno alla continuità familiare

Il riassetto societario prevede l’uscita del ramo familiare facente capo a Dario Bonomi, con la cessione delle quote ai figli dei fratelli Renato e Fausto Bonomi, oggi rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato dell’azienda. Questa operazione garantisce la continuità della governance familiare, rafforzando la struttura proprietaria e aprendo nuove prospettive di crescita sia in Italia che all’estero.

Nuove linee produttive per rispondere alla domanda globale

Una parte significativa del finanziamento sarà destinata alla costruzione di una nuova linea produttiva, pensata per rispondere all’aumento della domanda, in particolare per i savoiardi destinati all’export, che rappresenta circa il 70% del fatturato aziendale. Nel 2024, Forno Bonomi ha registrato un fatturato di 80 milioni di euro e impiega attualmente 220 dipendenti, di cui il 90% residenti nel territorio locale. L’azienda produce quotidianamente 900 quintali di prodotto finito, avvalendosi di un ciclo produttivo continuo, totalmente automatizzato e alimentato al 100% da fonti rinnovabili.

Un’operazione importante per la nostra azienda - affermano Fausto e Renato Bonomi, Presidente e AD di Forno Bonomi - che consente alla nostra famiglia di continuare a pensare in grande e costruire un nuovo futuro che punta all’espansione internazionale e una crescente affermazione sul mercato italiano, a beneficio dei nostri dipendenti e di tutte le aziende locali di filiera che lavorano con noi da sempre, contribuendo all’eccellenza delle nostre specialità veronesi, amate oggi in tutto il mondo».

Commenta invece Francesco Iannella, Regional Manager Nord Est di UniCredit: «Con questa operazione dall’alto valore simbolico andiamo a sostenere i piani di sviluppo di un marchio di eccellenza e qualità del Made in Italy nel mondo. Una storica realtà imprenditoriale che ha saputo innovarsi senza perdere mai il contatto con il proprio territorio d’appartenenza, in un percorso virtuoso che noi di UniCredit cerchiamo di replicare, nei fatti, con la nostra attività quotidiana a favore delle comunità in cui operiamo».

Un’eccellenza dolciaria italiana nel mondo

Conosciuta per le sue specialità come sfogliatine, frolle al burro, amaretti e Tortafrolla, Forno Bonomi continua a rappresentare un punto di riferimento nel settore dolciario. La strategia aziendale mira a consolidare la presenza sul mercato italiano e ad espandersi ulteriormente a livello internazionale, grazie al sostegno di partner finanziari come UniCredit, che riconoscono il valore del Made in Italy e della filiera produttiva locale.