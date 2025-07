Il gusto che fa la differenza nella ristorazione: salse perfette per ogni chef

Con oltre cinquant’anni di esperienza, Calvé rappresenta oggi un marchio di riferimento nel mercato delle salse professionali per la ristorazione. Grazie a una proposta completa e in continua evoluzione, il brand di Unilever Food Solutions è in grado di soddisfare le esigenze dei professionisti della cucina moderna, offrendo prodotti affidabili, gustosi e funzionali. Al centro della sua offerta spicca la Maionese Calvé, vera icona del gusto italiano, affiancata da una linea completa che comprende salse gourmet, peanut butter, ketchup e senape, tutti pensati per un utilizzo professionale.

Le salse per la ristorazione Calvè

Maionese Calvé: tre varianti per ogni esigenza professionale

La maionese Calvé si presenta in tre versioni distinte: Classica, Compatta e Cremosa. Ognuna è stata studiata per offrire le migliori performance in cucina, sia in termini di gusto che di resistenza a stress termici e meccanici, offrendo soluzioni efficaci in contesti ad alta operatività.

La Maionese Classica Calvé è caratterizzata da un gusto bilanciato, ottenuto con ingredienti semplici e selezionati. Ideale per accompagnare secondi piatti, antipasti, pesce e fritti, esalta ogni preparazione con un tocco autentico e inconfondibile.

La Maionese Compatta Calvé, grazie alla sua formula specifica, garantisce una tenuta ottimale anche nelle ricette più elaborate. Non forma grumi, mantiene una texture stabile anche con l’aggiunta di altri ingredienti ed è perfetta per insalate russe, salse cocktail e proposte da buffet.

La Maionese Cremosa Calvé è stata sviluppata per il mondo del panino: resiste al calore, protegge il pane dall’umidità e ha il 70% di grassi in meno rispetto alla Classica. La sua consistenza vellutata la rende ideale per preparazioni calde e fredde.

Tutte le salse maionesi Calvé sono disponibili in formati professionali: monodose, flaconi Top Down da 750 ml, secchielli da 5 litri e, nel caso della Cremosa, anche in secchielli da 2 litri.

Salse Barbecue, Burger e Cheddar Calvé: gusto deciso e formati smart

La proposta Calvé si arricchisce con le salse gourmet professionali nei gusti Barbecue, Burger e Cheddar, pensate per rispondere ai trend più attuali della ristorazione. Queste salse sono versatili, perfette per preparazioni street food, panini, piadine, nachos, fritti, e ideali anche per cotture a caldo grazie alla loro stabilità.

La Salsa Barbecue Calvé è caratterizzata da un sapore dolce e intenso, con sentori di legno affumicato e melassa. Si abbina perfettamente a piatti di carne alla griglia, costolette e pulled pork, esaltandone il sapore con profondità aromatica.

La Salsa Burger Calvé unisce maionese, pomodoro, senape e salsa Worcester. Cremosa e ricca, dona carattere a ogni tipo di panino, burger o wrap, offrendo un equilibrio gustativo completo.

La Salsa Cheddar Calvé, senza glutine, ha una consistenza cremosa stabile e un gusto pieno di formaggio cheddar. Si presta ottimamente a essere utilizzata su nachos, fritti e panini, mantenendo qualità e struttura anche a temperature elevate.

Tutte le salse sono disponibili nel formato Top Down da 430 ml, dotato di valvola antispreco per un dosaggio pulito e controllato.

Peanut Butter Calvé: versatilità e valore nutrizionale

Lanciato nel 2024, il Peanut Butter Calvé è una proposta versatile e nutrizionalmente bilanciata. Ricco di proteine e fonte di fibre, è ideale per un’alimentazione equilibrata e moderna. La sua consistenza cremosa e il gusto deciso ne fanno un ingrediente perfetto per piatti dolci e salati, spaziando dai dessert alle marinature, dalle salse per panini alle preparazioni fusion.

Il Peanut Butter di Calvè

Utilizzato su pane, nei burger o come base per salse di arachidi, il burro di arachidi Calvé consente di esplorare nuovi orizzonti culinari, anche in chiave internazionale. È disponibile nel pratico formato da 1 kg, ideale per l’utilizzo in cucina professionale.

Tomato Ketchup Calvé: gusto ricco e formato professionale

Il Tomato Ketchup Calvé racchiude tutto il sapore del pomodoro, con una consistenza cremosa, facilmente dosabile e dal gusto bilanciato. Senza glutine, si adatta a qualsiasi tipo di alimentazione ed è perfetto per farcire panini, hamburger, patatine e fritti.

Disponibile in formati professionali – monodose, Top Down da 430 ml, Top Down da 750 ml e secchiello da 5 litri – si integra facilmente in ogni tipo di servizio food, garantendo qualità costante.

Senape Calvé: gusto deciso in un formato pratico

Dal profilo aromatico intenso e leggermente piccante, la Senape Calvé completa la gamma con un prodotto ideale per burger, hot dog e piatti a base di carne. Il formato Top Down da 250 ml con valvola antispreco assicura igiene e controllo nell’erogazione, rendendola perfetta anche per il servizio veloce e ad alta frequenza.

Una gamma completa per il mondo horeca

Con una proposta studiata nei minimi dettagli, Calvé si conferma partner strategico per il settore foodservice, offrendo soluzioni su misura per ogni esigenza culinaria. Le sue salse professionali uniscono qualità costante, versatilità d’impiego e confezioni ottimizzate per la ristorazione moderna, contribuendo a migliorare l’efficienza operativa e la soddisfazione del cliente finale.