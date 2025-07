Quasi 600 chili di pecorino: a Loculi il formaggio da record mondiale

Il 26 e 27 luglio, a Loculi, in Sardegna, va in scena l'ottava edizione de "Il Gigante del Cedrino", una festa rurale che ruota attorno a una colossale forma di pecorino da record mondiale: 598,5 chili di peso, ottenuti con circa 4.500 litri di latte, 25 kg di sale, 700 ml di caglio e 200 grammi di fermenti lattici. Dodici mesi di stagionatura per oltre mezzo metro di altezza. È ufficialmente la forma di pecorino più grande mai realizzata al mondo. E il taglio scenografico sarà uno dei momenti clou della manifestazione.

Loculi taglia il suo gigante: il pecorino più grande mai fatto

A Loculi, il 26 e 27 luglio, il taglio del pecorino più grande del mondo

L'evento, promosso dall'amministrazione comunale, nasce con l'obiettivo di accendere i riflettori sull'arte casearia di questo angolo della Baronia, a valle del Cedrino, dove la pastorizia non è solo un mestiere ma una componente viva dell'identità locale. Il pecorino in questione, che sarà servito e assaggiato durante la due giorni, è stato realizzato lo scorso anno dagli allevatori e dai soci della cooperativa La Rinascita, mentre nei medesimi giorni verrà avviata la produzione della prossima forma gigante, attraverso un'esperienza condivisa e partecipata. Il pubblico potrà assistere a tutte le fasi della lavorazione, ricevere informazioni dettagliate su cagliata, alimentazione del gregge, provenienza del latte e prendere parte attivamente alla preparazione.

Lo slogan scelto per l'edizione 2025 è semplice e diretto: “Dalla sfida di una piccola comunità nasce un primato mondiale”. E rappresenta bene lo spirito con cui nasce e cresce questa iniziativa, che vuole sostenere e raccontare la filiera dell'allevamento ovi-caprino e il comparto pastorale e caseario del territorio. Non mancheranno spazi dedicati al turismo esperienziale e all'artigianato locale: tra i vicoli del centro storico di Loculi sarà infatti allestito un vero e proprio villaggio a cielo aperto, dove l'arte casearia incontra laboratori di cuoio e ceramica, assaggi guidati di pecorino in abbinamento con i vini del territorio e con un'altra eccellenza artigianale, la fregula, protagonista di degustazioni pensate per valorizzare sapori e storie locali.

La manifestazione sarà anche occasione di approfondimento: previste tavole rotonde, spazi dedicati alla tradizione con le maschere tipiche del folklore, musica popolare e, per chiudere, il concerto di Piero Marras. Il tutto grazie alla sinergia tra enti pubblici e privati, che, come ha sottolineato il sindaco Alessandro Luche, «lavorano fianco a fianco per favorire processi di crescita sostenibile e inclusiva». Alla manifestazione aderiscono i comuni dell'Unione dei Comuni Valle del Cedrino e del Distretto Rurale delle Baronie. «Un passo importante - ha aggiunto il primo cittadino - è la formazione e la qualificazione di chi opera nel settore, per dar vita a una nuova forma di promozione del territorio».