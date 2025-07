 Poké Bowl: il piatto sano, colorato e instagrammabile

Colorata, buona, personalizzabile e replicabile in mille combinazioni, instagrammabile è la poké bowl. La poké (pronunciata "po-kay") affonda le sue radici nella tradizione culinaria hawaiana, dove i pescatori erano soliti condire il pesce appena pescato con sale marino, alghe e noci di kukui. Il termine stesso deriva dal verbo hawaiano "poke", che significa "tagliare a pezzi" o "affettare", riferendosi proprio alla preparazione del pesce crudo tagliato a cubetti.

Il Poke Bowl

Quella che inizialmente era una semplice merenda dei pescatori si è trasformata nel tempo in un piatto complesso e bilanciato, arricchendosi di influenze asiatiche portate dalle diverse comunità di immigrati che hanno popolato le isole del Pacifico.

Il ruolo di Sam Choy e il franchising

Se il poké ha fatto il giro del mondo, è merito sicuramente di Sam Choy, celebrity chef che per primo negli anni Novanta ha dato vita a un movimento di riscoperta della cucina del Pacifico, ma soprattutto degli imprenditori che hanno intuito il potenziale del poké senza neppure bisogno di una cucina o di cuochi per farlo. La formula perfetta per un fast food in franchising di successo.

Quello che mangiamo oggi è una versione evoluta e occidentalizzata del piatto originario: una base di riso o cereali, proteine (solitamente pesce crudo), verdure, salse, semi e topping creativi. Resta il concetto: tutto insieme, tutto in una unica ciotola, tutto bilanciato, un concentrato di benessere.

Poké bowl in Italia

In Italia, la poké bowl ha fatto il suo debutto ufficiale nel 2017 a Milano con l'apertura del primo punto vendita della catena "I Love Poke", riconosciuta come la prima catena italiana di fast-food dedicata al poké. Oggi i dati parlano di oltre 170 punti vendita.

Poke, un piatto fresco che si può mangiare ovunque

Da questa prima pionieristica apertura milanese, la poké bowl si è rapidamente diffusa nelle maggiori città italiane, con ristoratori che hanno saputo adattare la ricetta ai gusti locali, utilizzando pesci del Mediterraneo e aggiungendo tocchi di creatività italiana senza tradire l’essenza del piatto originale.

Varianti creative e fusion

Negli ultimi anni, chef creativi hanno reinterpretato la poké bowl tradizionale, sperimentando con ingredienti locali e tecniche innovative. Dalle versioni vegetariane con tofu marinato o tempeh, alle varianti con pesce cotto per chi preferisce evitare il crudo, fino alle interpretazioni fusion che incorporano elementi della cucina mediterranea.

Nel Poke si può esaltare la creatività

Preparare una poké bowl a casa è più semplice di quanto si possa pensare, ma richiede attenzione nella scelta degli ingredienti. Il pesce deve essere freschissimo e di provenienza certificata, preferibilmente abbattuto secondo le normative per il consumo crudo.

Marinatura e presentazione

La marinatura è fondamentale: anche solo 15-20 minuti in una miscela di salsa di soia, olio di sesamo e un pizzico di zenzero grattugiato possono trasformare completamente il sapore del pesce.

Non dimenticate l’importanza della presentazione: i colori vivaci degli ingredienti devono essere valorizzati in una composizione armoniosa che soddisfi prima la vista e poi il gusto.