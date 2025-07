Come stupire i clienti con l’aperitivo? Alcune idee gourmet da portare in tavola

L’aperitivo estivo cambia volto e diventa un vero rito gastronomico. Non basta più il solito drink: i clienti cercano esperienze complete, dove cocktail e piatti sfiziosi si incontrano in abbinamenti originali, leggeri e gourmet. Dalla tartare al finger food vegetale, dalle pinse alla mozzarella, fino all’hummus rivisitato, le proposte per sorprendere (e fidelizzare) la clientela sono sempre più creative, sostenibili e internazionali. Un viaggio tra gusti, format e tendenze per valorizzare il momento più conviviale della giornata.

Aperitivo gourmet con manzo irlandese Bord Bia e whiskey

Lo chef Filippo Saporito del ristorante La Leggenda dei Frati di Firenze firma un abbinamento che trasforma l’aperitivo estivo in un viaggio tra i sapori autentici dell’Irlanda. La sua proposta - una tartare di manzo irlandese Grass Fed con nocciola, pera e insalata selvatica - è servita con un Irish whiskey on the rocks, per un’esperienza intensa e avvolgente.

Aperitivo gourmet con manzo irlandese Bord Bia con la tartare dello chef Filippo Saporito

La carne Grass Fed, allevata al pascolo e certificata Igp, si distingue per morbidezza, succulenza e delicatezza, mentre il whiskey irlandese, tra i più antichi al mondo, con note dolci e vanigliate, esalta la ricetta con equilibrio e rotondità. Bevuto in purezza, apre il palato e valorizza ogni boccone. Un food pairing di grande eleganza, promosso da Bord Bia per far conoscere la qualità dei prodotti irlandesi, che unisce semplicità e creatività, gusto contemporaneo e radici antiche. Un modo originale per rinnovare l’happy hour con un tocco internazionale.

Per scoprire di più sulla carne irlandese, visita www.irishbeef.it

Idee gourmet per l'aperitivo con Mozzarella di Bufala Campana Dop

La Mozzarella di Bufala Campana Dop è la protagonista ideale degli aperitivi estivi, grazie alla sua versatilità e capacità di valorizzare anche le ricette più creative. A Roma, la pastry chef Giorgia Proia la trasforma in una mousse soffice grazie al sifone, con cui farcisce lievitati gourmet: dal maritozzo salato con alici ai bun sfogliati con salmone affumicato e insalata o tacchino arrosto e pomodori secchi.

L'aperitivo con Mozzarella di Bufala Campana Dop

La chef casertana Rosanna Marziale propone una caprese contemporanea, abbinando stracciata e nodini di mozzarella a pomodori grigliati, frullati o conditi, completando il piatto con tarallo napoletano sbriciolato, basilico fresco e polvere di pomodoro. Simone Nardoni, stella Michelin a Terracina, la affumica e la arricchisce con panna per creare una crema che avvolge la sua panzanella rivisitata: un incontro tra datterini, sorbetto di peperoni grigliati ed estratto di pomodoro. Ricette che dimostrano come anche un ingrediente semplice possa diventare protagonista in preparazioni d’autore, mantenendo intatta la sua identità Dop.

Convivialità e gusto: i pistacchi protagonisti dell’aperitivo italiano

Sempre più apprezzati per il loro sapore e i benefici nutrizionali, i pistacchi conquistano la tavola degli italiani. Secondo una ricerca di American Pistachio Growers con mUp Research, il 90% degli italiani li consuma regolarmente, in media 3-4 volte a settimana. Considerati gustosi dal 72%, sani dal 41% e ideali da condividere dal 37%, i pistacchi si confermano protagonisti della convivialità, soprattutto durante l’aperitivo, momento sociale per eccellenza.

I pistacchi si confermano protagonisti dell’aperitivo italiano

Ricchi di fibre, proteine, vitamine e minerali, offrono uno snack naturale ed equilibrato: 30g apportano circa 165 kcal e 6g di proteine. Piacciono per la loro versatilità in cucina - oltre il 70% li usa nelle proprie ricette - ma anche per la capacità di creare un’atmosfera accogliente e rilassata. Un vero simbolo di ospitalità che unisce gusto, benessere e piacere di stare insieme.

Happy hour con la pinsa: gusto e leggerezza per ogni locale

Happy hour, aperitivo, stuzzichino... si può chiamare in tanti modi e la pinsa può diventarne la protagonista assoluta, grazie alla sua naturale capacità di unire gusto e convivialità. La Pinsa Romana Di Marco è versatile, moderna e adatta ad ogni contesto, ideale per i locali che vogliono distinguersi. Le basi pronte da condire e cuocere sono la soluzione perfetta per i professionisti che vogliono offrire alla clientela un prodotto sano e gustoso, leggero e digeribile, e che in più è veloce da preparare: l’alternativa alle classiche sfiziosità da aperitivo.

La Pinsa Romana Di Marco, per aperitivi gourmet

La pinsa Di Marco è un prodotto vegan, halal e kosher, un vero jolly per un menu moderno: una proposta che mette tutti d’accordo e si serve anche come finger food, a tocchetti o mini-porzioni da abbinare alle bevande, per un’esperienza innovativa che rende speciale il modo di stare insieme, anche in vacanza!

Aperitivo con hummus e Grana Padano: la ricetta da provare

Ogni piatto è più speciale quando viene condiviso con le persone care, e con l’aggiunta del Grana Padano, il gusto diventa ancora più indimenticabile. Un perfetto esempio è l’hummus di ceci, barbabietola e Grana Padano, una proposta leggera, colorata e gustosa, ideale anche per chi segue una dieta senza lattosio, grazie alla caratteristica del Grana Padano di esserne naturalmente privo, per via del suo processo di produzione. Per prepararlo basta frullare in un mixer i ceci, la barbabietola cotta, il Grana Padano grattugiato, un cucchiaio di tahini, olio extravergine di oliva, succo di limone, sale e pepe, fino a ottenere una crema liscia e vellutata.

Hummus di ceci, barbabietola e Grana Padano DOP, con pane croccante

Se necessario, si può aggiungere un po’ di acqua tiepida per regolarne la consistenza. Per accompagnarlo, basta tostare del pane in cassetta tagliato a fette e servire il tutto con un filo di olio evo e un’ulteriore spolverata di Grana Padano. Questo hummus, oltre ad essere un’alternativa creativa per un aperitivo estivo, si abbina perfettamente a un Moscow Mule, cocktail fresco e leggero, ideale per valorizzare il sapore della crema e rendere ancora più piacevole ogni momento di condivisione.

Cattel: l’aperitivo su misura per il fuori casa di oggi

L’aperitivo è ormai un rito consolidato nel fuori casa italiano, e Cattel Spa - tra i principali player nella distribuzione food e non food - lo interpreta con un assortimento che unisce qualità, praticità, innovazione e servizio. Dalle sfiziose verdure pastellate ai fritti di pesce, fino alle proposte vegetali, il finger food surgelato di Cattel è pensato per rispondere alle esigenze di ogni locale: ricercato o accessibile, pre-pasto o vera e propria “apericena”.

Cattel garantisce freschezza, food-cost stabile e facilità di gestione in cucina

Grazie a oltre 8000 referenze e tecnologie (tra cui l’ultracongelamento), Cattel garantisce freschezza, food-cost stabile e facilità di gestione in cucina. Con una crescente attenzione alla digitalizzazione e alla consulenza personalizzata, l’azienda si conferma partner strategico per un aperitivo di successo, capace di unire convivialità, efficienza operativa e soddisfazione del cliente.

Estate al bar: le idee gourmet di Bonduelle Food Service per stupire i clienti

Con l’estate aumentano le uscite e i consumi fuori casa, ma per bar e pub non basta la stagione favorevole: serve distinguersi. L’offerta deve essere sfiziosa, inaspettata e smart da gestire. Ecco allora finger food d’impatto, bruschette alternative, pinse e tapas gourmet, taglieri arricchiti e originali.

Conetti di Bambu con tempura di verdure Bonduelle Food Service

Per creare un menu che sorprende senza complicazioni, Bonduelle Food Service è l’alleato giusto: le linee Veggie Passion e Grigliate Service offrono soluzioni vegetali creative, di qualità costante e veloci da preparare. Il gusto che fa la differenza, anche nei locali più dinamici.