Farina bio per pasticceria salata: come cambia la resa nei rustici da aperitivo

Ci sono ricette che sanno parlare la lingua della convivialità. I Rustici ripieni firmati da Sandro Ferretti, maestro pasticcere e brand ambassador Molino Grassi, sono uno di quei piccoli capolavori che trasformano un semplice aperitivo in un momento di autentico piacere.

I Rustici ripieni firmati da Sandro Ferretti

Sfoglie dorate, farcite con ricotta, formaggi, prosciutto cotto o funghi: una combinazione che nasce dall’incontro tra l’arte della panificazione e la selezione attenta delle materie prime. A fare davvero la differenza, però, è la base di tutto: la farina.

Farina Sfoglia Molino Grassi: qualità bio per la pasticceria salata

Per questi rustici, Ferretti ha scelto la Farina Sfoglia de La Pasticceria Bio Molino Grassi, una linea che rappresenta il cuore della visione green dell’azienda. Cinque farine tecniche, ognuna con una forza studiata per un impiego preciso, tutte da grano biologico e 100% italiano. È il risultato di un percorso pionieristico cominciato già negli anni Novanta, quando parlare di biologico era per pochi. Oggi, quell’esperienza trova una sintesi perfetta in questa gamma pensata per i professionisti, ma rispettosa della natura e delle materie prime.

Sandro Ferretti

«La Farina Sfoglia della linea La Pasticceria Bio mi ha davvero colpito per plasticità e resa finale - spiega Ferretti - Permette di ottenere una sfoglia stabile, ben strutturata ma leggera, che tiene perfettamente la farcitura senza appesantire il prodotto. Nei miei rustici ha esaltato la friabilità e l’equilibrio delle consistenze».

Impasti professionali: elasticità, friabilità e tenuta della sfoglia

La Farina Sfoglia è perfetta per lavorazioni complesse, come quelle che prevedono pieghe e stratificazioni di burro: regge bene la laminazione, garantisce elasticità all’impasto e una sfogliatura uniforme, croccante ma non secca. Qualità che nei rustici ripieni diventano immediatamente percepibili: la sfoglia si apre fragrante, valorizzando ogni sfumatura della farcitura.

Farina Sfoglia de La Pasticceria Bio Molino Grassi

Lievitati salati bio: un supporto ideale per la ristorazione e il catering

In un contesto come quello dell’aperitivo professionale, dove il prodotto deve essere congelabile, rigenerabile e costante nel tempo, la scelta della materia prima fa la differenza. La Farina Sfoglia Molino Grassi risponde perfettamente a queste esigenze: versatilità, performance e origine biologica certificata si fondono per offrire risultati sempre replicabili, anche su grandi numeri.