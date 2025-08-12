Dalla “Spiaggia di Velluto” alla torta Velluto: il dessert che racconta Senigallia

EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
tè in pasticceria

di Redazione Italia a Tavola
 
12 agosto 2025 | 19:31

di Redazione Italia a Tavola
12 agosto 2025 | 19:31
 

La pasticceria, per Matteo Cecchini, è molto più che tecnica e precisione: è racconto, territorio, emozione. E la sua ultima creazione, “Velluto”, ne è una perfetta dimostrazione. Un dolce pensato per evocare la celebre Spiaggia di Velluto di Senigallia - città simbolo dell'eleganza marittima marchigiana - attraverso gusto, texture e memoria.

Velluto, il dolce di Matteo Cecchini

Nel settimo episodio di Storie di Pasticceria, il progetto firmato  Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, che racconta le eccellenze italiane attraverso la voce dei loro protagonisti, la tappa è proprio alla raffinata Pasticceria Pozzo Blend, dove Cecchini condivide la filosofia dietro il suo lavoro quotidiano e il significato profondo racchiuso in questa torta. «Abbiamo trasformato la nostra spiaggia in un dolce», racconta Cecchini. «È una torta dedicata a Senigallia. I colori, la sofficità del frangipane… tutto in “Velluto” richiama la nostra spiaggia».

Ingredienti locali, emozioni autentiche

Il dolce è una dichiarazione d'amore al territorio. Alla base una frolla al miele d'acacia marchigiano, cuore di composta di amarene di Cantiano, e superficie di frangipane alle nocciole di Avacelli, piccolo comune dell'entroterra. Ogni ingrediente è una scelta precisa, legata alla terra, alla memoria, alla tradizione. «È una torta tutta dedicata al nostro territorio - spiega Cecchini - con ingredienti locali e vicini a noi. Ogni morso racconta un pezzetto di Marche.»

L'abbinamento secondo Albino Ferri: tè nero africano agli agrumi

A completare l'esperienza, l'intervento del Tea Master Albino Ferri, che propone un abbinamento raffinato e controcorrente: un tè nero africano strutturato, scelto per reggere la complessità gustativa del dolce - dove si alternano note acide, morbide e grasse - arricchito da una nota fresca di scorza di limone, a bilanciare ed esaltare ogni sfumatura.

Matteo Cecchini e Albino Ferri

«È un dolce complesso - commenta Ferri - per questo serve un tè che abbia spalla, intensità, ma anche freschezza: l'Africa, con le sue cultivar robuste, ci offre la base ideale, e il limone aggiunge una vibrazione in più.»

Scopri tutto sul tè

“Velluto” è più di una torta: è il racconto di una città, di un'identità, di un paesaggio che si fa gusto. Ancora una volta, Storie di Pasticceria porta in primo piano l'Italia che lavora con le mani e con il cuore, celebrando l'incontro tra ricerca, radici e creatività.

Per informazioni: www.ferridal1905.com

© Riproduzione riservata STAMPA

 
StorieDiPasticceria PozzoBlend Velluto Senigallia TeaMaster AlbinoFerri AccademiaFerri PasticceriaContemporanea CulturaDelGusto MadeInItaly TUTTOTEMatteo Cecchini
 
