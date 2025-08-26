EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 26 agosto 2025  | aggiornato alle 19:37 | 114104 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Tè al ristorante

Tea Tour: il tè Pu-erh incontra il carré d’agnello di Silvia Baracchi

La chef del ristorante una stella Michelin Il Falconiere, propone un agnello in crosta di vinacce abbinato al Pu-erh aromatizzato dell’Accademia Ferri. Un connubio inedito tra tannini e spezie, eleganza toscana e cultura del tè

di Redazione Italia a Tavola
 
26 agosto 2025 | 15:52

Tea Tour: il tè Pu-erh incontra il carré d’agnello di Silvia Baracchi

La chef del ristorante una stella Michelin Il Falconiere, propone un agnello in crosta di vinacce abbinato al Pu-erh aromatizzato dell’Accademia Ferri. Un connubio inedito tra tannini e spezie, eleganza toscana e cultura del tè

di Redazione Italia a Tavola
26 agosto 2025 | 15:52
 

Ottava tappa per il “Tea Tour”, il viaggio tra alta cucina e cultura del tè firmato Accademia Ferri, in collaborazione con Italia a Tavola. Ci spostiamo nella campagna toscana, tra i vigneti che circondano Il Falconiere di Cortona (Ar), ristorante una stella Michelin guidato da Silvia Baracchi, chef e padrona di casa. Un luogo dove la cucina è racconto del territorio, visione e dialogo sensoriale.

[Tea Tour]: il tè Pu-erh incontra il carré d’agnello di Silvia Baracchi

Silvia Baracchi e Albino Ferri

Al Falconiere di Cortona, l’agnello si veste di vinacce e incontra il Pu-erh

Protagonista dell’abbinamento è l’agnello in crosta di vinacce, «Ho pensato a un agnello in crosta di vinacce - racconta Silvia Baracchi -. Il carré viene appena scottato in padella e poi passato in questa vinaccia che lo rende croccante. Ha una nota acida, ma anche una parte tannica molto interessante per compensare il tè in abbinamento che è completamente privo di tannino, nonostante questo colore intenso!». Un piatto che parla toscano, ma lo fa con un linguaggio raffinato e moderno.

Ad accompagnarlo, il Pu-erh aromatizzato “Il Falconiere”, una miscela esclusiva dell’Accademia Ferri a base di tè pu-erh e bacche di cardamomo. Un tè invecchiato, completamente privo di tannini grazie al lungo processo di maturazione, ma arricchito da una nota fresca e speziata che ne amplia il profilo aromatico.

L’incontro tra tannini e infusioni nobili

L’abbinamento, spiega il Tea Master Albino Ferri, è “divertente” e stimolante proprio perché rompe gli schemi: «Abbiamo una carne importante, per questo ho realizzato una miscela basata su tè Pu-erh - spiega Albino Ferri -. Un tè che subisce una fermentazione totale e soprattutto un invecchiamento. Per aggiungere una punta di freschezza, ho inserito bacche di cardamomo e altre spezie. È una miscela trepidante, vivace, che sorprende».

La preparazione del tè segue il metodo all’inglese: 1g per 100ml, infusione a 85°C per 3 minuti, utilizzando acqua oligominerale a residuo fisso medio e filtraggio con garza in cotone sbiancato. Un rituale preciso, per un risultato elegante e perfettamente integrato nel piatto

Il viaggio per valorizzare il tè in abbinamento all'alta ristorazione

Con questa tappa, Tea Tour conferma ancora una volta la versatilità del tè come ingrediente da scoprire e da abbinare, in grado di dialogare con la cucina d’autore con la stessa dignità di un grande vino.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Tea Tour Il Falconiere Silvia Baracchi Agnello in crosta di vinacce Pu-erh aromatizzato Abbinamento tè e cucina Accademia Ferri Cortona Ristorante stellato Toscana Cultura del tè in Italia tuttote
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Lucart
Molino Dallagiovanna
Julius Meiln
Dolomiti HoReCa
Lucart
Molino Dallagiovanna
Julius Meiln
Dolomiti HoReCa
Ecotec
CostaGroup

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 