Bevande 2025, boom degli analcolici in Europa: calano vino e birra, exploit energy drink

l mercato europeo delle bevande nel 2025 sta vivendo una trasformazione significativa. Le preferenze dei consumatori si spostano sempre più verso prodotti che combinano gusto, estetica e benefici funzionali. Dai cocktail analcolici agli energy drink, dalle sode a basso contenuto di zuccheri ai tè di nuova generazione, le bevande diventano protagoniste di un cambiamento che coinvolge bar, ristoranti e consumo domestico.

Analcolici ed energy drink sempre più richiesti dal mercato

Crescita del mercato OOH e nuove scelte di consumo

Il segmento del fuori casa (OOH) legato alle bevande ha raggiunto un valore di 157 miliardi di euro nell’anno terminato a giugno 2025. In totale sono state servite circa 50 miliardi di consumazioni tra bar, caffetterie, pub e ristoranti. Questo dato conferma l’elevata propensione dei consumatori europei a concedersi un’esperienza di consumo fuori casa, mantenendo stabile il volume rispetto all’anno precedente.

Le preferenze cambiano, ma l’attenzione alla qualità e alla capacità delle bevande di offrire un valore aggiunto resta un fattore chiave. Oggi non basta più che una bevanda sia dissetante: deve essere salutare, originale, adatta a essere condivisa sui social e possibilmente legata a stili di vita responsabili.

Bevande analcoliche e low-alcohol: crescita inarrestabile nel 2025

L’estate 2025 conferma l’ascesa delle bevande analcoliche e delle opzioni a basso tenore alcolico. Le vendite al dettaglio di alcolici sono diminuite dell’1,7% in volume e dell’1,5% in valore, con una riduzione di circa 285 milioni di litri e un miliardo di euro in meno rispetto all’anno precedente. Parallelamente, il consumo di alcol nei locali è sceso del 6%.

L'analisi è stata effettuata da Circana e si chiama "Silent Revolution of Beverages": si basa sui dati del panel di consumatori CREST® e sugli insight di Foodservice Consumer Sentiment per la prima metà dell'anno fino a giugno 2025, che coprono Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e Germania.

In Europa è boom di richiesta di bevande analcoliche

A trainare il settore sono le alternative analcoliche, con un aumento del 5,5% del valore delle vendite al dettaglio e una crescita del 2,3% nei volumi. Questo trend evidenzia come i consumatori europei stiano adottando uno stile di consumo più consapevole, senza rinunciare al piacere di una bevanda ricercata.

Anche i cocktail ready-to-drink (RTD) registrano un forte incremento (+6,5% a valore), rappresentando l’unica categoria alcolica in crescita. L’offerta si arricchisce di proposte creative e a gradazione moderata, capaci di coniugare gusto e benessere.

Soda smart e bibite senza zuccheri: l'effervescenza salutare conquista l’Europa

La riduzione dello zucchero è una delle priorità per i consumatori europei. Le nuove sode smart combinano effervescenza, ingredienti naturali e benefici funzionali, includendo vitamine, prebiotici e composti che favoriscono la digestione e il benessere intestinale.

Le nuove sode smart combinano effervescenza, ingredienti naturali e benefici funzionali

Sempre più bevande utilizzano dolcificanti naturali come la stevia o zuccheri non raffinati, rispondendo alla crescente attenzione verso un’alimentazione bilanciata. Circa il 41% dei consumatori europei si dichiara favorevole a politiche fiscali che incentivino scelte a basso contenuto di zuccheri, segnale di una consapevolezza in crescita.

Creatività e nuovi ingredienti guidano l’offerta di bevande

La ricerca di novità è uno dei motori principali del mercato. Secondo i dati Circana, il 30% dei consumatori europei dichiara che la possibilità di scoprire nuovi sapori o formati è la ragione principale per provare un marchio di bevande.

Nei sei mercati principali d’Europa (Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Francia, Italia e Spagna), l’introduzione di nuovi prodotti ha contribuito a un incremento medio del 5,1% del valore delle vendite, con punte del 7% nel Regno Unito. Le bevande estive più richieste includono tè freddi funzionali al matcha, acque frizzanti con estratti vegetali e bevande fermentate a base di caffè. Oltre al gusto, queste proposte sono pensate per essere “visivamente accattivanti” e condivisibili sui social.

Sempre più popolari anche bevande a base di caffè

«Oggi le bevande non servono più solo a dissetare, ma sono una forma di espressione personale, un modo per migliorare l'umore e per sostenere i propri obiettivi di vita", ha commentato Edurne Uranga, VP Foodservice Europe di Circana. "Dagli ingredienti audaci e funzionali a creazioni colorate e 'pronte per la fotocamera', stiamo assistendo a un boom di bevande pensate tanto per essere condivise quanto per essere gustate. In particolar modo tra i consumatori europei più giovani, le bevande sono diventate un riflesso dell'identità: rinfrescanti, mirate e altamente 'instagrammabili'».

Energy drink e bevande sportive: crescita a doppia cifra

Gli energy drink rappresentano la categoria in più rapida espansione, con un aumento del 9% delle consumazioni nei locali rispetto all’anno precedente. Nonostante partano da una base di penetrazione limitata (solo un europeo su tre li consuma), le performance di crescita sono superiori rispetto alle altre categorie di bevande.

Energy drink: +9% di consumi nei locali nell'ultimo anno

Le vendite al dettaglio hanno registrato un incremento del 7,7% a valore, con una crescita del 4,3% nel numero di unità e del 3,2% nei volumi complessivi. Nel solo trimestre primaverile 2025, le vendite sono salite del +13,3% a valore e +7,1% a volume rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La nuova generazione di energy drink propone caffeina naturale, zero zuccheri e miscele a base vegetale, rendendo queste bevande più accessibili anche a chi cerca alternative salutari.

Esperienze domestiche e sostenibilità: due driver strategici per i brand

La tendenza delle “insperiences”, ossia la ricreazione delle esperienze da bar e ristorante direttamente a casa, spinge la crescita di prodotti come kit cocktail, vini da degustazione domestica e bevande con caratteristiche premium.

Parallelamente, i marchi del settore puntano sulla responsabilità sociale e sulla creazione di prodotti adatti a uno stile di vita sostenibile. I confini tra alcolico e analcolico si fanno sempre più sottili, con linee di prodotti che spaziano dall’uno all’altro per intercettare nuove occasioni di consumo.

Ananda Roy, Senior Vice President of Global Thought Leadership and Strategic Insights di Circana, ha affermato: «I confini sfumati tra le categorie stanno diventando essenziali per la crescita. I marchi di alcolici si stanno espandendo in opzioni a basso e zero contenuto alcolico per raggiungere i consumatori più attenti alla salute e più giovani, mentre le bevande analcoliche si stanno spingendo negli spazi tradizionali degli alcolici. Ciò sta creando nuove occasioni di consumo e contribuisce i marchi a distinguersi in un mercato affollato».

L’evoluzione del beverage europeo nel 2025

Il mercato delle bevande in Europa non si limita più a soddisfare la sete: propone esperienze sensoriali, estetiche e salutistiche. Dai cocktail analcolici alle sode smart, dagli energy drink alle bevande funzionali, le tendenze dell’estate 2025 confermano la richiesta di prodotti di qualità, versatili e capaci di rispecchiare i nuovi stili di vita dei consumatori.