FontinaMI 2025 porta la Fontina DOP nei ristoranti di Milano

Dal 3 al 16 novembre 2025, la città di Milano sarà protagonista della quinta edizione di FontinaMI, manifestazione enogastronomica che valorizza uno dei più celebri formaggi italiani: la Fontina Dop. L’iniziativa, organizzata dal Consorzio Produttori e Tutela della Dop Fontina, coinvolgerà dodici ristoranti milanesi che presenteranno menu esclusivi dedicati a questa eccellenza casearia.

Fontina Dop protagonista a novembre

Dodici ristoranti milanesi uniti per la Fontina Dop

I ristoranti aderenti sono Bela Tusa (zona Isola), Bottega Lucia (Wagner), Bu:r di Eugenio Boer (Crocetta), CIZ Cantina &Cucina (Risorgimento), Daniel Canzian (Moscova), Il Liberty (Garibaldi), Innocenti Evasioni (Triennale), Locanda alla Scala (Brera), Osteria Brunello (Garibaldi), RAW Restaurant (Porta Romana), Ratanà (Isola), Stendhal (Brera).

Tutti proporranno creazioni culinarie originali che esaltano le qualità uniche della Fontina Dop nelle sue tre varianti: classica, di alpeggio e lunga stagionatura.

Chef Daniel Canzian

Gli chef coinvolti - tra cui Tommaso Arrigoni, Cesare Battisti, Eugenio Boer, Andrea Provenzani e Daniel Canzian - interpreteranno questo formaggio con proposte creative, offrendo agli ospiti un percorso sensoriale tra aromi di fiori ed erbe di montagna e nuove consistenze gastronomiche.

Degustazioni e omaggi per i partecipanti

I piatti dedicati saranno contrassegnati in menu dal logo ufficiale del Consorzio della Fontina Dop. Ogni cliente che sceglierà queste creazioni riceverà anche un assaggio di Fontina in purezza, inclusa quella prodotta negli alpeggi durante l’estate, insieme a un amuse-bouche offerto dal Consorzio.

Un’esperienza di gusto tra creatività e autenticità

FontinaMI 2025 rappresenta un’occasione unica per riscoprire uno dei formaggi Dop italiani più apprezzati e conosciuti. La manifestazione conferma il legame tra alta ristorazione e prodotti d’eccellenza, trasformando Milano in una vetrina del gusto per due settimane dedicate alla Fontina Dop e ai suoi inconfondibili profumi di montagna.