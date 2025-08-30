Dopo l’addio a Plasmon e Nipiol, Kraft Heinz si avvia alla divisione in due società

Dopo aver ceduto a NewPrinces i marchi italiani più noti nel baby food, come Plasmon e Nipiol, Kraft Heinz si prepara a un nuovo passo strategico. Secondo il Wall Street Journal, Kraft Heinz si appresta a portare avanti un progetto di scissione che potrebbe essere annunciato già nei prossimi giorni. L’operazione prevede la nascita di due unità distinte: una focalizzata sui prodotti alimentari confezionati e l’altra dedicata al settore delle salse e condimenti.

Il ketchup Heinz, tra i prodotti più iconici che resteranno al centro della nuova strategia

Un valore stimato fino a 20 miliardi di dollari

La nuova entità che dovrebbe comprendere molti marchi storici legati a Kraft potrebbe raggiungere una valutazione di circa 20 miliardi di dollari. L’obiettivo è aumentare la capitalizzazione complessiva, che oggi si aggira intorno ai 33 miliardi di dollari, puntando a una maggiore valorizzazione dei brand.

Lo stabilimento di Kraft Heinz in California, Usa

Quali marchi resteranno sotto Heinz

Dopo la scissione, resterebbero sotto il controllo diretto di Heinz prodotti iconici come il ketchup Heinz e la senape Dijon Grey Poupon, considerati tra i pilastri del mercato globale dei condimenti.

Una strategia in linea con i trend di mercato

Lo scorso luglio, il gruppo aveva già confermato di lavorare con urgenza alla valutazione di diverse opzioni strategiche per alcuni dei suoi marchi. L’operazione di scorporo mira a rafforzare la posizione competitiva del gruppo, distinguendo meglio le due aree di business e rispondendo alla crescente domanda di alimenti confezionati e salse pronte.

Risultati finanziari e scenario futuro

Alla fine di luglio, Kraft Heinz ha registrato risultati trimestrali superiori alle attese, sostenuti dalla domanda costante di prodotti alimentari di base e condimenti negli Stati Uniti. L’annuncio ufficiale della scissione potrebbe dunque arrivare in un contesto favorevole, anche se i tempi e i dettagli restano soggetti a possibili cambiamenti.

Kraft Heinz, colosso alimentare nato dalla fusione del 2015

Marchi principali di Kraft Heinz in Italia: il ritorno ai gruppi italiani

Per anni Kraft Heinz ha avuto un ruolo di primo piano nel mercato italiano anche attraverso il settore dell’alimentazione per l’infanzia e dei prodotti specialistici. Tra i marchi più conosciuti spiccano:

Plasmon (prodotti per l’infanzia: biscotti, pappe, omogeneizzati)

Nipiol (baby food)

BiAglut (alimenti senza glutine)

Aproten (prodotti a basso contenuto proteico)

Dieterba (specialità nutrizionali)

Questi brand hanno rappresentato per decenni un riferimento nelle famiglie italiane, contribuendo a costruire una forte identità nazionale nel baby food e nei prodotti a bisogni nutrizionali speciali.

La cessione del comparto italiano

Nel 2025, Kraft Heinz ha completato la cessione del comparto italiano dedicato al baby food e allo specialty food. L’acquirente è stato il gruppo italiano NewPrinces (già noto come Newlat Food).

I prodotti confezionati Kraft, potenziale fulcro della nuova entità da 20 miliardi di dollari

L’accordo ha incluso non solo i marchi, ma anche lo storico stabilimento di Latina, dove ogni anno vengono prodotti miliardi di biscotti Plasmon, simbolo di più generazioni.

Marchi che tornano sotto bandiera italiana

Con questa operazione, i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba sono tornati a essere controllati da un gruppo italiano. NewPrinces ha così rafforzato la propria posizione nel settore del baby food e della nutrizione speciale, riportando in Italia un patrimonio storico dell’alimentazione.

La nuova strategia di Kraft Heinz

Per Kraft Heinz, la cessione ha segnato un cambio di rotta: oggi il gruppo concentra la propria presenza in Italia sul business delle salse e dei condimenti, con marchi globali come Heinz e Kraft, mantenendo un ruolo forte e riconoscibile nel mercato internazionale.