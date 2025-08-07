Oltre la celiachia: il gluten free conquista la ristorazione

Il mercato dei prodotti gluten free in Italia è in forte crescita: oggi vale circa 400 milioni di euro, con un tasso di crescita annuo (CAGR) stimato tra il 6% e l’8,5% nel periodo 2020-2025. Le previsioni indicano che, entro il 2030, il mercato potrebbe raggiungere quota 1,6 miliardi di euro, confermando un trend positivo e strutturale, aumentando il proprio tasso di crescita del 10,5%.

Un buffet di pietanze gluten free, sempre più richieste nel mondo della ristorazione

Negli ultimi anni il mercato horeca si è fortemente adeguato, registrando un interesse sempre più marcato per i prodotti senza glutine, trainato da un cambiamento nei comportamenti alimentari dei consumatori, che cercano soluzioni inclusive, leggere e di alta qualità. Non si tratta solo di esigenze legate alla celiachia, ma di una scelta consapevole che coinvolge un pubblico più ampio, attento al benessere e alla digeribilità.

Chi consuma gluten free? Oltre la celiachia

Il consumo di prodotti senza glutine non si limita ai circa 600.000 celiaci italiani; cresce anche il numero di persone con sensibilità al glutine e di consumatori "wellness", che scelgono il gluten free per una percezione di maggiore benessere. Inoltre, l’accesso a questi alimenti è favorito da contributi del Servizio Sanitario Nazionale, che ha stanziato fondi per agevolare gli acquisti, fino a 1000 euro pro capite annui.

L’offerta di prodotti gluten free è sempre più ampia: nel canale retail si registrano vendite significative di pasta, pane e sostituti del pane, con incrementi sia in volume che in valore. Le catene della Gdo stanno ampliando gli scaffali dedicati, cresciuti del 25% negli ultimi due anni, mentre l’e-commerce si afferma come canale in espansione, grazie a servizi digitali e marketplace specializzati.

Innovazione: gusto, qualità, inclusività

Le aziende stanno investendo nella qualità organolettica dei prodotti senza glutine: gusto, consistenza e profilo nutrizionale sono sempre più simili alle versioni convenzionali. L’offerta si diversifica: barrette, snack, pane, dolci, gelati, piatti pronti e pasticceria surgelata registrano crescite importanti. In particolare, si segnalano aumenti per snack cerealati (+34?%), pani morbidi (+13?%), torte pronte (+35?%) e pasticceria surgelata (+91?%).

Deliziosi piatti gourmet totalmente gluten free sono sempre più richiesti

Il 35% del consumo gluten free riguarda i prodotti da forno, ma snack e dessert mostrano tassi di crescita ancora più rapidi. Molti produttori puntano su ingredienti vegetali, biologici e proteici, sviluppando ricette più bilanciate e inclusive anche dal punto di vista nutrizionale.

Accoglienza diffusa: ristorazione e turismo

Il gluten free è sempre più presente anche nel mondo della ristorazione. In Italia si contano oltre 4.000 locali certificati, tra ristoranti, pizzerie e gelaterie, che garantiscono pasti sicuri per i celiaci. Sono attive anche piattaforme digitali che permettono di trovare facilmente locali gluten free in ogni parte d’Italia. La crescente attenzione al tema rende l’Italia una destinazione accessibile anche per i turisti celiaci, grazie a un’offerta diffusa, capillare e di alta qualità.

Gluten free, previsto un aumento consistente della domanda nel prossimo quinquennio

Prospettive e opportunità per il settore

Il mercato gluten free italiano si sta evolvendo da nicchia a segmento strategico dell’industria alimentare. Le spinte provengono sia da esigenze mediche che da scelte di lifestyle e di benessere. L’evoluzione dei canali distributivi, il miglioramento qualitativo dei prodotti e la diffusione nella ristorazione consolidano un trend destinato a durare. Le principali sfide restano legate alla riduzione dei costi, alla formazione degli operatori e alla diffusione della consapevolezza culturale legata al consumo di prodotti senza glutine.

Pane senza glutine, ormai un must per molti italiani, anche senza celiachia

Cattel amplia l’offerta gluten free per la ristorazione professionale

L’evoluzione delle abitudini alimentari ha portato a una crescente richiesta di prodotti senza glutine, sia per esigenze legate alla salute sia per una scelta di benessere. In questo contesto, Cattel, tra i principali distributori italiani nel settore food service, ha risposto con un impegno concreto, offrendo un assortimento che oggi include oltre 2.600 prodotti gluten free, pari al 36% del catalogo totale.

La sede di Cattel Italia

L’inclusione di referenze naturalmente prive di glutine e di articoli certificati gluten free rappresenta un passo importante verso una proposta più ampia e attenta alle esigenze dei consumatori, ma anche un supporto concreto agli operatori del settore nella costruzione di menù personalizzati e competitivi.

Soluzioni su misura per un'offerta diversificata

Cattel ha ampliato il proprio assortimento con una gamma completa di referenze gluten free pensate per la ristorazione professionale. L’offerta include panificati, pinse, pasta, piatti pronti e snack, selezionati con l’obiettivo di garantire gusto, sicurezza e qualità. Secondo il Direttore Vendite Giandomenico Baita, questi prodotti sono studiati per soddisfare gli standard elevati richiesti dai professionisti della cucina e rispondere con efficacia alle aspettative di una clientela sempre più informata e attenta.

Giandomenico Baita, direttore di vendite di Cattel

«Si tratta - afferma Baita - di prodotti selezionati con cura per rispondere agli standard di gusto, sicurezza e qualità richiesti dai professionisti della cucina. L’obiettivo è quello di offrire agli operatori del settore soluzioni pratiche, certificate, sicure e versatili, in grado di coniugare qualità, affidabilità e funzionalità e soddisfare ogni tipo di clientela, anche la più esigente».

Supporto consulenziale per menù gluten free più accattivanti

Cattel si distingue non solo per l’ampiezza dell’offerta, ma anche per la capacità di affiancare i clienti nella costruzione di proposte gastronomiche inclusive. L’azienda propone un supporto consulenziale mirato, finalizzato a creare menù articolati, che vadano oltre le classiche due o tre opzioni senza glutine.

L’obiettivo è offrire soluzioni differenzianti come focacce, biscotti, pasta e snack gluten free, capaci di arricchire l’offerta del locale e soddisfare ogni tipo di esigenza, contribuendo a fidelizzare la clientela e migliorare l’esperienza di consumo.

Una visione inclusiva per il futuro del food service

Con questo impegno, Cattel dimostra una visione chiara e coerente: offrire agli operatori della ristorazione un supporto concreto per una proposta più contemporanea, inclusiva e orientata alla qualità. L’attenzione all’alimentazione gluten free si traduce in una gamma ampia, certificata e in continuo aggiornamento, pensata per garantire un’esperienza gustosa e sicura anche fuori casa.