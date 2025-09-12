A Brescia ora c’è la Deco per i Casonsei, i Casoncelli della Leonessa

Dopo lo spiedo, i "Casonsei". Brescia celebra un nuovo capitolo della propria tradizione gastronomica: i Casoncelli della Leonessa entrano infatti ufficialmente tra le eccellenze tutelate con il marchio Deco (denominazione comunale). Un riconoscimento che valorizza uno dei piatti simbolo dell’identità culinaria cittadina, caratterizzato dal classico ripieno "povero", senza carne, che, nella sua essenziale semplicità, lo distingue dalle altre versioni, in particolare quelle bergamasca e cremasca.

Casoncelli Deco, Brescia li festeggia al Festival dei Sapori

Dopo Pirlo (versione locale e più antica dello spritz, con base Campari e Lugana), Bertagnì (baccalà), Biscotto bresciano, Persicata e Bossolà, anche i Casoncelli entrano a far parte delle ricette tutelate, rafforzando il patrimonio gastronomico certificato della città e confermandosi come autentica espressione dell’identità locale.

I Casoncelli (Casonsei) di Brescia

Per festeggiare questo importante traguardo, l’amministrazione comunale ha scelto una cornice d’eccezione: il Festival dei Sapori 2025, giunto alla sua ottava edizione. Sarà infatti il palinsesto della manifestazione, da settembre a novembre, a offrire l’occasione ideale per celebrare i Casoncelli insieme alle altre eccellenze enogastronomiche della città e della provincia.

Festival dei Sapori 2025: sempre più eventi in città

La manifestazione, presentata alla stampa dall’assessore al Turismo, Andrea Poli, non coinvolge solo i luoghi del gusto, i bar, i ristoranti e le osterie sotto il colle del Cidneo, ma anima anche le piazze della città, portando nel cuore urbano i produttori della provincia con ricette e prodotti che valorizzano la tradizione enogastronomica all’insegna di qualità, sostenibilità e biodiversità, senza rinunciare a creatività e innovazione. Da quest’anno il Festival si potenzia e amplia la propria offerta: gli appuntamenti cittadini, che lo scorso anno erano due, diventano quattro, offrendo così un calendario più ricco che permetterà a un numero sempre maggiore di persone di partecipare e di vivere l’esperienza del gusto locale.

Vista sulla città di Brescia

I protagonisti sono come sempre i ristoratori e produttori della rete East Lombardy, marchio della Regione gastronomica della Lombardia orientale, che comprende le quattro province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova con l'obiettivo di promuovere l'enogastronomia del territorio. La manifestazione si aprirà con un weekend particolarmente significativo e ricco di appuntamenti, dal 19 al 21 settembre, che vedrà due eventi in contemporanea. Questo è solo l'inizio di un lungo percorso che, fino alla fine dell'anno, guiderà cittadini e turisti alla scoperta di Brescia, dei suoi piatti e della sua cultura esaltata dalla Capitale del 2023. Inoltre, in occasione del "Festival Franciacorta in cantina", a cui il Comune di Brescia aderisce ufficialmente per la prima volta, il Festival dei Sapori propone un omaggio alla città con visite guidate organizzate, ognuna accompagnata da degustazioni di Franciacorta in locali selezionati del centro storico.

Street food e iniziative per valorizzare le eccellenze locali

Contemporaneamente, il Food Truck Festival Streeat - Made in Brescia animerà Piazza Tebaldo Brusato con specialità di strada e musica. «La città di Brescia - ha rimarcato l’assessore Poli - si conferma promotrice di iniziative che mettono al centro le eccellenze locali, con l’obiettivo di valorizzarle e renderle accessibili a cittadini e turisti. Un impegno che si traduce in un’offerta culturale ed enogastronomica sempre più ricca».