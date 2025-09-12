Conosci il Black Ivory? Il caffè che costa tra gli 80 e i 90 dollari a tazza

«Il Black Ivory Coffee è un caffè estremamente esclusivo e costoso, prodotto grazie a un processo unico che coinvolge gli elefanti e i loro escrementi. Originario del villaggio thailandese di Ban Taklang, nella provincia di Surin, questo caffè si distingue per la sua produzione insolita e il suo sapore particolare» afferma Marco Bazzara, quality manager, Q-Grader, authorized Sca trainer (AST) e direttore della Bazzara Academy.

Il Black Ivory Coffee

Come si produce il Black Ivory CoffeeS

Selezione dei chicchi : I custodi di elefanti mescolano drupe di caffè di varietà Thai arabica al cibo degli elefanti, che vengono così ingerite.

: I mescolano di varietà al cibo degli elefanti, che vengono così ingerite. Digestione degli elefanti : Le drupe rimangono nello stomaco degli elefanti per 12-72 ore, durante le quali gli acidi digestivi rendono i chicchi più dolci senza comprometterne la qualità.

: Le rimangono nello stomaco degli per 12-72 ore, durante le quali gli rendono i senza comprometterne la qualità. Raccolta e preparazione : Dopo la digestione , i chicchi vengono evacuati e raccolti dagli escrementi . Successivamente, vengono lavati e preparati per l' essiccazione da gruppi di studenti locali .

: Dopo la , i vengono evacuati e raccolti dagli . Successivamente, vengono e preparati per l' da gruppi di . Selezione e tostatura: I chicchi vengono scelti in base a densità e qualità. Per ottenere 1 kg di Black Ivory, sono necessari circa 33 kg di chicchi.

Caratteristiche e prezzo del Black Ivory Coffee

Il Black Ivory Coffee è molto raro e può costare tra gli 80 e i 90 dollari a tazza. La produzione limitata e l’unicità del metodo fanno di questo caffè un vero lusso, riservato a pochi. Una parte dei ricavi viene destinata alla salvaguardia degli elefanti e del loro habitat naturale.

Gii elefanti nel villaggio di Ban Taklang

Dove si può bere il Black Ivory Coffee

Attualmente, questo caffè esclusivo viene servito solo in alcuni hotel a 5 stelle tra le Maldive e la Thailandia.

Sebbene ci siano possibilità di vendita al dettaglio in futuro, per ora si tratta di un’esperienza riservata a chi desidera un caffè davvero unico, simbolo di un connubio tra natura, sostenibilità e lusso.